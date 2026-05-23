कोकणातील जंगलात अद्भुत मंदिर... मंदिराच्या पायऱ्यांवरून वाहतं पाणी! निसर्गाचा चमत्कार

Sandip Kapde
कोकणातील दाट जंगलात वसलेले पोखरबाव श्री सिद्धिविनायक मंदिर भाविकांना आकर्षित करते.
Konkan’s Waterflow Temple Mystery
esakal
या मंदिराच्या पायऱ्यांवरून सतत पाणी वाहताना दिसते, हेच त्याचे सर्वात मोठे आकर्षण आहे.
मंदिरातील काळ्या पाषाणातील गणेशमूर्ती पांडवकालीन मानली जाते.
१९२० च्या सुमारास रस्त्याचे काम सुरू असताना ही मूर्ती सापडली होती.
भाविकांच्या मते हे मंदिर अत्यंत जागृत आणि नवसाला पावणारे आहे.
मंदिराच्या खाली खळाळता नैसर्गिक ओढा वाहत असल्याने परिसर अधिक सुंदर दिसतो.
ओढ्याच्या पाण्याखाली स्वयंभू ओंकारेश्वर शिवलिंग असल्याची मान्यता आहे.
येथील स्वच्छ पाण्यातील छोटे मासे भाविकांना नैसर्गिक फिश स्पाचा अनुभव देतात.
देवगड आणि कुणकेश्वरला जाणाऱ्या मार्गावर या मंदिरावर सहज भेट देता येते.
पावसाळ्यानंतर येथील हिरवाई आणि वाहते पाणी पर्यटकांना मंत्रमुग्ध करते.
माघी गणेश जयंतीला येथे मोठ्या उत्साहात तीन दिवसांचा उत्सव साजरा केला जातो.
