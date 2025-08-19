पोळा सणाची सुरुवात कधी आणि कशी झाली?

सकाळ डिजिटल टीम
पोळा या सणाची सूरूवात कधी आणि कशी झाली काय आहे या सणाचा इतीहास जाणून घ्या.
पोळा हा सण मुख्यतः शेतकरी समाजाकडून साजरा केला जातो आणि हा बैल, शेती, व कृषी यांना सन्मान देण्याचा उत्सव म्हणून या कडे पाहिले जाते.
पोळा सणाची सुरुवात हजारो वर्षांपूर्वी शेतकरी समाजात झाली, जेव्हा पाण्याची पावती आणि पिकांचे उत्पादन यासाठी देवतेकडे आभार मानले जात होते.
हा सण मुख्यतः खरीप हंगाम संपल्यावर, साधारण ऑगस्ट-सप्टेंबर महिन्यात साजरा केला जातो. या दिवशी शेतकरी आपल्या बैलांना शृंगार करतात, त्यांच्या मस्तकावर रंगीबेरंगी हळदी-कुंकू लावतात.
बैलांचे पूजन करून त्यांच्या आरोग्याची आणि उत्पादनक्षमतेची देवाकडे प्रार्थना केली जाते. तसेच या दिवशी सणाच्या निमित्ताने गावात बैल मिरवणूक, लोकनृत्य, गीत-नाट्य आणि पारंपरिक खेळांचे आयोजन केले जाते.
पोळा हा सण शेतीसंबंधी परंपरा जपण्याचा आणि पिकांच्या उत्पादनाची देवतेकडे कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा मार्ग मानला जातो.
हा सण शेतकरी समाजात एकता, आनंद आणि सामाजिक सहकार्य वृद्धिंगत करण्याचा माध्यम मानला जातो.
पोळा सणाच्या दिवशी पिकांची आणि शेतीसाठी लागणाऱ्या साधनांची पूजा देखील केली जाते.
आज पोळा सण गावांव्यतिरिक्त शहरांमध्येही साजरा केला जातो, परंतु त्याचा मूळ उद्देश बैल आणि शेतकरी समाजाचा सन्मान कायम ठेवला जावा हा असतो.