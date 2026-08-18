'पोलीस' शब्दाचा खरा अर्थ काय आहे? ९९ टक्के लोकांना माहीतच नाही

Yashwant Kshirsagar
कायदा व सुव्यवस्था राखण्यात तसेच सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्यात पोलीस महत्त्वाची भूमिका बजावतात.
Police Meaning
esakal
शिवाय, भारतीय पोलीस दल हे देशाच्या अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्थेचा कणा मानले जाते.
Police Meaning
esakal
'पोलीस' (Police) या शब्दाचा अर्थ केवळ गुन्हेगारांना पकडण्यापुरता मर्यादित नाही; तर तो समाजाचा एक भक्कम आधारस्तंभ आहे जो अहोरात्र अविरतपणे कार्यरत असतो.
Police Meaning
esakal
पण आपण रोज वापरत असलेल्या या शब्दाचा नेमका अर्थ किंवा त्याचे पूर्ण रूप काय आहे, याचा कधी विचार केला आहे का?
Police Meaning
esakal
'Police' चे पूर्ण रूप Public Officer For Legal Investigation And Criminal Emergencies(कायदेशीर तपास आणि गुन्हेविषयक आणीबाणीच्या प्रसंगी कार्यरत असणारे सार्वजनिक अधिकारी) असे आहे. म्हणजेच जनतेसाठी कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास समर्पित असलेला अधिकारी.
Police Meaning
esakal
भारताकडे जगातील सर्वात मोठ्या पोलीस दलांपैकी एक दल आहे. महानगरांपासून ते दुर्गम खेड्यांपर्यंत, सुरक्षा सुनिश्चित करण्यात, न्याय मिळवून देण्यात आणि जनतेचा विश्वास संपादन करण्यात पोलीस अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावतात.
Police Meaning
esakal
पोलिसांची कर्तव्ये केवळ सुरक्षा राखण्यापुरती किंवा गुन्हेगारांना पकडण्यापुरती मर्यादित नाहीत.
Police Meaning
esakal
मग ती आपत्ती व्यवस्थापनाची बाब असो किंवा वाहतूक नियंत्रणाची; प्रत्येक परिस्थितीत अथक परिश्रम करणे हे पोलिसांचे कर्तव्य असते.
Police Meaning
esakal
Why America Has no Rooftop Water Tanks
esakal