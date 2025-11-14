पोलीस व्हायचं स्वप्न पूर्ण करण्याची सुवर्णसंधी! 15,300 पदांसाठी भरती सुरू; जाणून घ्या A ते Z संपूर्ण माहिती

Monika Shinde

मेगा पोलिस भरती 2025

महाराष्ट्रात 15,300 पदांसाठी मोठी पोलिस भरती सुरू झाली आहे. वर्दीचे स्वप्न पाहणाऱ्या उमेदवारांसाठी हीच सर्वोत्तम संधी आहे.

Police Bharti2025

|

esakal

कोणत्या पदांसाठी भरती?

या भरतीत पोलीस शिपाई, SRPF शिपाई, वाहन चालक, बॅन्डस्मन आणि कारागृह शिपाई अशा विविध विभागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पदे उपलब्ध आहेत.

Police Bharti2025

|

esakal

अर्जाची शेवटची तारीख

ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरु असून उमेदवारांनी 30 नोव्हेंबर 2025 पूर्वी आपला अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे.

Police Bharti2025

|

esakal

एकूण रिक्त पदांचे तपशील

पोलीस शिपाई 12,624, वाहन चालक 515, SRPF 1,566, बॅन्डस्मन 113 आणि कारागृह शिपाई 554 पदांसाठी भरती जाहीर आहे.

Police Bharti2025

|

esakal

प्रमुख जिल्ह्यांतील पदे

मुंबई 2,643, पुणे 1,968, ठाणे 654 आणि नागपूर 725 पदे उपलब्ध. इतर जिल्ह्यांचे तपशील अधिकृत नोटिफिकेशनमध्ये पाहू शकता.

शैक्षणिक पात्रता

पोलीस शिपाई, वाहन चालक, SRPF व कारागृह शिपाईसाठी 12वी उत्तीर्ण आवश्यक. तर बॅन्डस्मन पदासाठी किमान 10वी उत्तीर्ण असणे बंधनकारक आहे.

Police Bharti2025

|

esakal

शारीरिक अटी

पुरुषांसाठी उंची 165 सेमी आणि छाती 79-84 सेमी. महिलांसाठी उंची किमान 155 सेमी. शारीरिक तंदुरुस्ती अत्यंत महत्त्वाची.

Police Bharti2025

|

esakal

वयोमर्यादा आणि सवलत

SRPF साठी 18–25 वर्षे, शिपाई व इतर पदांसाठी 18–28 वर्षे वयोमर्यादा. मागास प्रवर्गातील उमेदवारांना 5 वर्षांची सूट उपलब्ध.

