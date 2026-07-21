पोलिसांनी जंतर-मंतरवर का लावले मोबाईल जॅमर्स?

सकाळ डिजिटल टीम

मोबाईल जॅमर म्हणजे काय?

मोबाईल जॅमर हे एक इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण आहे.हे मोबाईल नेटवर्कच्या फ्रिक्वेन्सीवर रेडिओ सिग्नल सोडते. यामुळे मोबाईल फोन टॉवरशी कनेक्ट होऊ शकत नाही.

What is a Mobile Jammer?

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मोबाईल जॅमर कसे काम करते?

जॅमर चालू करताच ते 3G, 4G आणि 5G नेटवर्कच्या फ्रिक्वेन्सीवर रेडिओ लहरी पाठवते.या लहरी टॉवरच्या सिग्नलपेक्षा जास्त शक्तिशाली असतात.यामुळे फोनचा टॉवरशी असलेला संपर्क तात्काळ तुटतो.

How does a mobile jammer work?

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मोबाईलवर परिणाम

मोबाईलवर कॉल लागत नाही. इंटरनेट सेवा पूर्णपणे बंद होते. कोणतेही मेसेज जात नाहीत किंवा येत नाहीत.

Impact on mobile phones

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प्रभाव किती वेळ राहतो?

जॅमरचा प्रभाव फक्त एका ठराविक मर्यादित क्षेत्रापुरताच असतो.त्या भागातून बाहेर पडल्यावर किंवा जॅमर बंद केल्यावर नेटवर्क पुन्हा पहिल्यासारखे होते.

How long does the effect last?

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पोर्टेबल जॅमर्स

हे लहान आकाराचे,सहज कुठेही नेण्यासारखे जॅमर्स असतात.बॅटरीवर चालणारे हे जॅमर्स आणीबाणीच्या प्रसंगी लगेच वापरता येतात.पोलीस किंवा सुरक्षा यंत्रणा व्हीआयपी सुरक्षेसाठी आणि आंदोलनादरम्यान यांचा वापर करतात.

Portable jammers

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सामान्य नागरिक जॅमर वापरू शकतात का?

भारतात सामान्य नागरिकांना जॅमर वापरण्यास बंदी आहे. जॅमरचा वापर फक्त शासकीय/सुरक्षा यंत्रणा आणि विशेष परवानगी असलेल्या संस्थाच करू शकतात. परवानगीशिवाय जॅमर वापरणे हा कायद्याने गुन्हा आहे.

Can ordinary citizens use jammers?

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सुरक्षेच्या दृष्टीने जॅमरचे महत्त्व

अफवा आणि चुकीची माहिती वेगाने पसरण्यापासून रोखते.आंदोलनादरम्यान हिंसाचार किंवा गोंधळ नियंत्रित करण्यास मदत होते.व्हीआयपी दौरे आणि संवेदनशील भागात सुरक्षा कवच पुरवते.

Security Perspective

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उपोषणामुळे सर्वात आधी कोणत्या अवयवावर परिणाम होतो? धोका काय?

hunger strike effect

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