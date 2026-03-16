चेहऱ्यावर येईल ग्लो! डाळिंबाचा असा बनवा घरगुती फेसपॅक

Aarti Badade
उन्हाळ्यातील टॅनिंग असो वा पावसाळ्यातील पिंपल्स, महागड्या ट्रीटमेंटऐवजी घरगुती 'डाळिंब फेसपॅक' त्वचेसाठी वरदान ठरू शकतो.
डाळिंबामध्ये मुबलक प्रमाणात व्हिटॅमिन सी आणि अँटी-ऑक्सिडंट्स असतात, जे त्वचेला आतून पोषण देऊन नैसर्गिक चमक वाढवतात.
हा प्रभावी फेसपॅक बनवण्यासाठी तुम्हाला डाळिंबाचे दाणे, ताजे दही, थोडी साखर आणि लिंबाचा रस इतकेच साहित्य लागेल.
मिक्सरच्या भांड्यात डाळिंबाचे दाणे, दही आणि साखर एकत्र करून त्याची एक मऊ आणि दाट पेस्ट तयार करून घ्या.
तयार केलेली पेस्ट एका वाटीत काढा आणि त्यात लिंबाच्या रसाचे काही थेंब मिसळा; लिंबू नैसर्गिक ब्लिचिंग एजंट म्हणून काम करते.
हा फेसपॅक चेहरा आणि मानेवर व्यवस्थित लावा. १५-२० मिनिटांनी हलक्या हाताने मसाज करा, ज्यामुळे डेड स्किन निघून जाईल.
डाळिंबामुळे त्वचेतील कोलाजन वाढते, ज्यामुळे वाढत्या वयाच्या खुणा, सुरकुत्या आणि बारीक रेषा कमी होण्यास मदत होते.
त्वचा उजळदार आणि डागविरहित ठेवण्यासाठी आठवड्यातून किमान एकदा हा फेसपॅक नक्की लावा आणि पार्लरचा खर्च वाचवा.
Diabetes night routine Blood Sugar
Sakal