दुधात मनुके भिजवून खाल्ल्यास शरीरात काय बदल होतात?

Aarti Badade
आजच्या धावपळीच्या आणि व्यस्त वेळापत्रकात स्वतःच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या लोकांसाठी दुधात भिजवलेले मनुके खाणे अत्यंत फायदेशीर मानले जाते.
Soaked raisins with milk benefits
Sakal
मनुकांमध्ये लोह आणि पोटॅशियम भरपूर प्रमाणात असते; दररोज सकाळी याचे सेवन केल्याने शरीरातील रक्ताची कमतरता (ॲनिमिया) दूर होते आणि रक्तदाब नियंत्रणात राहतो.
मनुकांमध्ये असलेल्या फायबरमुळे बद्धकोष्ठतेचा त्रास कमी होतो आणि दुधात भिजवल्यामुळे ते मऊ बनतात, ज्यामुळे ते पचायला अतिशय सोपे आणि हलके होतात.
आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते, रोज सकाळी रिकाम्या पोटी दुधात भिजवलेले मनुके खाल्ल्याने पोटातील पचनास मदत करणाऱ्या चांगल्या जिवाणूंची (Good Bacteria) संख्या वाढते.
या मिश्रणातील अँटिऑक्सिडंट्स आणि हेल्दी फॅट्स शरीरातील खराब कोलेस्ट्रॉलची पातळी वेगाने कमी करतात, ज्यामुळे हृदयाशी संबंधित आजारांचा धोका टळतो.
दुधात भिजवलेले मनुके नियमित खाल्ल्याने त्वचेचा कोरडेपणा, मुरुमे आणि चेहऱ्यावरील काळे डाग कमी होऊन चेहऱ्याची चमक (Skin Glow) नैसर्गिकरित्या वाढते.
यात असलेल्या उच्च फायबरच्या प्रमाणामुळे हे मिश्रण खाल्ल्यानंतर जास्त वेळ पोट भरल्यासारखे वाटते, ज्यामुळे अवेळी लागणारी भूक मंदावून वजन कमी करण्यास मदत होते.
साध्या मनुक्यांपेक्षा 'काळे मनुके' आरोग्यासाठी अधिक उत्तम स्त्रोत आहेत; परंतु कोणत्याही गोष्टीचे अतिसेवन टाळून डॉक्टरांच्या सल्ल्यानेच याचे प्रमाण निश्चित करावे.
