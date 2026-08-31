गोड रसाळ डाळिंब शरीरातील साखर वाढवतं?

Apurva Kulkarni

डाळिंब

अनेकांना डाळिंब प्रचंड आवडतं. परंतु डायबेटिस असणाऱ्या लोकांनी किती प्रमाणात डाळिंब खावं? जाणून घेऊया...

POMEGRANATE AND DIABETES

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डाळिंबाचा ग्लायसेमिक इंडेक्स कमी

डाळिंबाचा ग्लायसेमिक इंडेक्स कमी असतो. त्यामुळे त्यातील साखर शरीरात हळूहळू सोडली जाते.

DOES POMEGRANATE INCREASE BLOOD SUGAR

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बियांमध्ये फायबर

तसंच डाळिंबाच्या बियांमध्ये फायबर असतं. ते रक्तीतील साखर वेगानं वाढण्यापासून रोखण्यास मदत करतं.

POMEGRANATE BLOOD SUGAR

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किती प्रमाणात खावं

एका वेळी मूठभर डाळिंब खाणं सुरक्षित मानलं जातं.जास्त खाल्ल्यास साखरेची पातळी वाढू शकते.

CAN DIABETICS EAT POMEGRANATE

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डाळिंबाचा ज्यूस

डाळिंबाचा ज्यूस खाण्याऐवजी दाणे खाणं फायदेशीर ठरू शकते, ज्यूसमध्ये फायबर नसल्यानं साखर वाढण्याची शक्यता आहे.

POMEGRANATE BENEFITS FOR DIABETES

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अन्न पचण्यास मदत

तसंच डाळिंबातील प्युनिकलागिन नावाचे फायटोकेमिकल अन्न पचण्यास मदत करते. त्यामुळे ते शरीरासाठी फायदेशीर ठरू शकतं.

POMEGRANATE GLYCEMIC INDEX

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टीप -

ही माहिती केवळ सामान्य माहितीसाठी आहे. डायबेटिस असल्यास आहारातील बदल करण्यापूर्वी डॉक्टर किंवा आहारतज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.

POMEGRANATE SEEDS FOR DIABETES

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एक महिना साखर न खाल्ल्यास काय होऊ शकते?

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