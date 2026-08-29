Sugar Eating Symptoms : एक महिना साखर न खाल्ल्यास काय होऊ शकते?

Sandeep Shirguppe

वजन कमी होण्यास मदत

चहा, मिठाई, शीतपेये, बिस्किटे यातील अतिरिक्त कॅलरी कमी झाल्याने वजन नियंत्रणात येऊ शकते.

Sugar Side Effects | esakal

ऊर्जेतील चढ-उतार कमी होऊ शकतात

साखर खाल्ल्यानंतर होणारी रक्तातील ग्लुकोजची झपाट्याने वाढ-घट कमी होऊ शकते.

Sugar Eating Symptoms

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esakal

गोड खाण्याची इच्छा कमी

सुरुवातीचे काही दिवस cravings वाढू शकतात; नंतर गोड पदार्थांची इच्छा कमी जाणवू शकते.

Sugar Eating Symptoms

| Sakal

दातांच्या आरोग्यास फायदा

अतिरिक्त साखर कमी केल्याने दातांवरील किडीचा धोका कमी करण्यास मदत होते.

sugar side effects | Sakal

त्वचेत सुधारणा

काही लोकांमध्ये जास्त साखर कमी केल्याने त्वचेवरील दाह किंवा मुरुमांमध्ये सुधारणा दिसू शकते; मात्र हा परिणाम प्रत्येक व्यक्तीत सारखा नसतो.

Sugar Eating Symptoms

| Sakal

आहार अधिक संतुलित

साखरेच्या पदार्थांऐवजी फळे, भाज्या, डाळी, कडधान्ये आणि प्रथिने घेतल्यास पोषणाची गुणवत्ता सुधारते.

Sugar Eating Symptoms

| Sakal

सुरुवातीला काय त्रास होऊ शकतो?

पहिल्या काही दिवसांत गोड खाण्याची तीव्र इच्छा, चिडचिड, थकवा किंवा डोकेदुखी जाणवू शकते.

Sugar Eating Symptoms

| sakal

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