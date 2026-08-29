Sugar Eating Symptoms : एक महिना साखर न खाल्ल्यास काय होऊ शकते?

Sandeep Shirguppe
चहा, मिठाई, शीतपेये, बिस्किटे यातील अतिरिक्त कॅलरी कमी झाल्याने वजन नियंत्रणात येऊ शकते.
साखर खाल्ल्यानंतर होणारी रक्तातील ग्लुकोजची झपाट्याने वाढ-घट कमी होऊ शकते.
Sugar Eating Symptoms
esakal
सुरुवातीचे काही दिवस cravings वाढू शकतात; नंतर गोड पदार्थांची इच्छा कमी जाणवू शकते.
Sugar Eating Symptoms
अतिरिक्त साखर कमी केल्याने दातांवरील किडीचा धोका कमी करण्यास मदत होते.
काही लोकांमध्ये जास्त साखर कमी केल्याने त्वचेवरील दाह किंवा मुरुमांमध्ये सुधारणा दिसू शकते; मात्र हा परिणाम प्रत्येक व्यक्तीत सारखा नसतो.
Sugar Eating Symptoms
साखरेच्या पदार्थांऐवजी फळे, भाज्या, डाळी, कडधान्ये आणि प्रथिने घेतल्यास पोषणाची गुणवत्ता सुधारते.
Sugar Eating Symptoms
पहिल्या काही दिवसांत गोड खाण्याची तीव्र इच्छा, चिडचिड, थकवा किंवा डोकेदुखी जाणवू शकते.
Sugar Eating Symptoms
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