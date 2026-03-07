डाळींबाच्या सालाचे त्वचा आणि केसांसाठी आहेत 7 DIY उपाय

Anushka Tapshalkar
एक चमचा डाळींबाची साल पावडर आणि १–२ चमचे दही एकत्र करून पेस्ट तयार करा. ही पेस्ट चेहरा आणि मानावर लावा. १५–२० मिनिटांनी चेहरा स्वच्छ धुवा. यामुळे त्वचा उजळते आणि मऊ होते.
Yoghurt Facepack
एक चमचा डाळींबाची साल पावडरमध्ये आवश्यकतेनुसार गुलाब जल मिसळून पेस्ट बनवा. ही पेस्ट मुरुम असलेल्या भागावर लावा. १५ मिनिटांनी चेहरा धुवा. यामुळे अतिरिक्त तेल नियंत्रणात राहते आणि मुरुम कमी होण्यास मदत होते.
Gulab jal
sakal
एक चमचा डाळींबाची साल पावडर आणि एक चमचा मध एकत्र मिसळा. हे मिश्रण चेहरा आणि मानेवर लावा. सुमारे २० मिनिटांनी पाण्याने धुवा. यामुळे त्वचा लवचिक राहते आणि सूक्ष्म रेषा कमी होण्यास मदत होते.
Honey
Sakal
एक चमचा डाळींबाची साल पावडर, एक चमचा साखर आणि काही थेंब लिंबाचा रस एकत्र मिसळा. हे मिश्रण चेहऱ्यावर हलक्या हाताने वर्तुळाकार हालचालीत स्क्रब करा. ३–५ मिनिटांनंतर पाण्याने स्वच्छ धुवा. यामुळे मृत त्वचा दूर होते आणि टॅन कमी होतो.
Face Scrub
दोन चमचे डाळींबाची साल पावडर आणि तीन चमचे कोमट नारळ तेल एकत्र करा. हे मिश्रण टाळूवर हलक्या हाताने मसाज करून लावा. ३०–४५ मिनिटांनी सौम्य शॅम्पूने केस धुवा. यामुळे डँड्रफ कमी होण्यास मदत होते आणि खाज कमी होते.
Coconut Oil
sakal
एक चमचा डाळींबाची साल पावडर आणि एक चमचा आवळा पावडर पाण्यात मिसळून पेस्ट तयार करा. ही पेस्ट टाळू आणि केसांवर लावा. सुमारे ३० मिनिटांनी केस धुवा. यामुळे केसांच्या मुळांना मजबुती मिळते.
कोरड्या डाळींबाच्या साली दोन कप पाण्यात सुमारे १० मिनिटे उकळा. पाणी थंड झाल्यावर ते गाळून घ्या. शॅम्पूनंतर हे पाणी शेवटच्या रिन्ससाठी वापरा. यामुळे केस नैसर्गिकरीत्या मऊ आणि चमकदार दिसतात.