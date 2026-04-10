पाँडिचेरी: सुंदर समुद्रकिनारे, कॅफे अन् फ्रेंच संस्कृतीचा अनुभव देणारं ठिकाण

Pranali Kodre

पाँडिचेरी

पाँडिचेरी अर्थात पुदुच्चेरी (Puduchherry) हे भारताचा एक केंद्रशासित प्रदेश आहे.

भारतीय आणि फ्रेंच संस्कृतीचा संगम

पाँडिचेरीमध्ये पूर्वी फ्रेंच वसाहत होती, त्यामुळे संपूर्ण पाँडिचेरीमध्ये भारतीय आणि फ्रेंच संस्कृतीचा अनोखा संगम दिसतो.

व्हाईट टाऊन

येथील व्हाईट टाऊनमध्ये फ्रँच वास्तुकलेचा अनुभव येतो. तिथे विविध रंगांच्या फ्रेंच धाटणीच्या इमारती पाहायला मिळतात.

युरोपमध्ये असल्याचे भास

व्हाईट टाऊनमधील अनोखे रस्ते आणि येथील कॅफे युरोपमध्ये असल्याचे भास करून देतात.

सुंदर कॅफे

पाँडिचेरीमधील जागोजागी असलेल्या अनेक छोटे-मोठे कॅफे सुंदर कॅफेंमध्ये काही स्पेशल युरोपियन पदार्थांची चवही चाखायला मिळते.

म्युझियम

याशिवाय पाँडिचेरीमध्ये काही म्युझियमही चांगले आहेत, यातील पाँडिचेरी म्युझियममध्ये फ्रेंच राजवटीतील वस्तूही पाहायला मिळतात.

श्री अरबिंदो आश्रम

पाँडिचेरीमध्ये श्री अरबिंदो आश्रम हे शांत आणि आध्यत्मित ठिकाण असून तिथे श्री अरबिंदो आणि द मदर यांच्या समाधी आहेत.

जुने आणि सुंदर चर्च

'बॅसिलिका ऑफ द सेक्रेड हार्ट ऑफ जीझस' हे पाँडिचेरी रेल्वे स्टेशनपासून जवळच असलेले अतिशय जुने आणि सुंदर चर्च आहे.

ऑरोविल

याशिवाय पाँडिचेरीपासून साधारण १५ किमी अंतरावर ऑरोविल ही प्रायोगिक नगरी असून येथील मातृमंदिर हे आकर्षणचे मुख्य केंद्र आहे. हे नगरी मानवतेच्या एकतेची प्रतिक मानली जाते.

निसर्गरम्य वातावरण

ऑरोविलमधील निसर्गरम्य वातावरण मन उत्साही करते, संपूर्ण दिवस येथे घालवता येतो.

अनेक सुंदर समुद्र किनारे

इतकेच नाही, तर पाँडिचेरीमध्ये अनेक सुंदर समुद्र किनारे असून येथे शांत संध्याकाळ किंवा पहाटे फेरफटका मारता येऊ शकतो.

प्रसिद्ध समुद्रकिनारे

येथील रॉक बीच, पॅराडाईज बीच, सेरेनिटी बीच, ऑरोविल बीच प्रसिद्ध आहेतच, शिवाय इडन बीच सर्वात स्वच्छ बीच आहे.

Eden Beach

इडन बीच लोकप्रिय असून या समुद्रकिनाऱ्याला 'ब्लु फ्लॅग' मानांकनही मिळाले आहे.

