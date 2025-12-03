सी-सेक्शन झाल्यावर कोणती विशेष काळजी घ्यावी?

Monika Shinde
सी-सेक्शननंतर पहिल्या 24 तासांत शरीर कमकुवत असते. डॉक्टरांच्या निरीक्षणाखाली राहा, हलके हालचाल सुरू करा आणि वेदनांसाठी दिलेल्या औषधांचा वेळेवर वापर करा.
सिझेरियनच्या जखमेवर संक्रमण होऊ नये म्हणून ती कोरडी, स्वच्छ आणि झाकलेली ठेवा. लालसरपणा, पाणी येणे किंवा सूज वाढल्यास त्वरित डॉक्टरांशी संपर्क साधा.
शरीर लवकर बरे होण्यासाठी प्रथिने, द्रवपदार्थ, फळे आणि हिरव्या भाज्यांचा आहार घ्या. कब्ज टाळण्यासाठी फायबरयुक्त पदार्थ खा आणि पुरेसे पाणी प्या.
सी-सेक्शननंतर वेदना आणि थकवा सामान्य असतात. दिलेली पेनकिलर्स नियमित घ्या, जास्त काम टाळा आणि शरीराला पुरेशी विश्रांती द्या.
ऑपरेशननंतर काही तासांनी हलके चालणे सुरू करा. यामुळे रक्तप्रवाह सुधारतो, रक्ताच्या गाठी होण्याचा धोका कमी होतो आणि शरीराची पुनर्बांधणी जलद होते.
स्तनपान करताना पोटावर दाब न येण्यासाठी योग्य पोझिशन निवडा. उशीचा आधार घ्या, साईड-लाइंग पोझिशन वापरा आणि शरीरावर अनावश्यक ताण येऊ देऊ नका.
किमान सहा आठवडे कोणतेही जड वजन उचलू नका. घरकाम, जिने चढणे, जोरदार हालचाली टाळा.
सात ते दहा दिवसांनी जखम तपासणीसाठी डॉक्टरांकडे जा. ताप, तीव्र वेदना किंवा जखमेची स्थिती बिघडल्यास लवकरात लवकर वैद्यकीय सल्ला घ्या.