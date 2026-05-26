१० वर्षांत पैसा डबल! पोस्ट ऑफिसच्या 'या' ९ भन्नाट योजना

आजच्या काळात कमाईसोबत बचत आणि सुरक्षित गुंतवणूक करणे खूप गरजेचे झाले आहे. पोस्ट ऑफिसच्या योजना सुरक्षित परतावा देणाऱ्या मानल्या जातात.
पोस्ट ऑफिस टाईम डिपॉझिटवर ५.५% ते ६.७% व्याज मिळते. ५ वर्षांच्या योजनेत गुंतवलेले पैसे सुमारे १० वर्षे ९ महिन्यांत दुप्पट होतात.
पोस्ट ऑफिस आरडी योजनेत सध्या ५.८% व्याज दिले जाते. नियमित बचत करणाऱ्यांसाठी ही योजना उत्तम असून पैसे सुमारे १२ वर्षांत दुप्पट होतात.
पोस्ट ऑफिस सेव्हिंग स्कीममध्ये ४.४% व्याज मिळते. ही योजना सुरक्षित मानली जाते आणि यात गुंतवलेले पैसे जवळपास १८ वर्षांत दुप्पट होतात.
मासिक उत्पन्न हवे असणाऱ्यांसाठी ही योजना फायदेशीर आहे. ६.६% व्याजदरामुळे पैसे सुमारे ११ वर्षांत दुप्पट होतात.
सिनियर सिटीझन स्कीममध्ये ७.४% व्याज मिळते. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांचे पैसे सुमारे ९ वर्षे ९ महिन्यांत दुप्पट होऊ शकतात.
पीपीएफमध्ये ७.१% तर सुकन्या समृद्धी योजनेत ७.६% व्याज मिळते. सुकन्या योजनेत गुंतवलेले पैसे सुमारे ९ वर्षे ६ महिन्यांत दुप्पट होतात.
एनएससीमध्ये ६.८% आणि किसान विकास पत्रात ६.९% व्याज मिळते. किसान विकास पत्रात गुंतवलेले पैसे सुमारे १० वर्षे ४ महिन्यांत दुप्पट होतात.
