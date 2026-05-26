१० वर्षांत पैसा डबल! पोस्ट ऑफिसच्या 'या' ९ भन्नाट योजना

Shubham Banubakode

बचतीची सवय

आजच्या काळात कमाईसोबत बचत आणि सुरक्षित गुंतवणूक करणे खूप गरजेचे झाले आहे. पोस्ट ऑफिसच्या योजना सुरक्षित परतावा देणाऱ्या मानल्या जातात.

किती वर्षांत पैसे डबल?

पोस्ट ऑफिस टाईम डिपॉझिटवर ५.५% ते ६.७% व्याज मिळते. ५ वर्षांच्या योजनेत गुंतवलेले पैसे सुमारे १० वर्षे ९ महिन्यांत दुप्पट होतात.

आरडी स्कीमचा फायदा

पोस्ट ऑफिस आरडी योजनेत सध्या ५.८% व्याज दिले जाते. नियमित बचत करणाऱ्यांसाठी ही योजना उत्तम असून पैसे सुमारे १२ वर्षांत दुप्पट होतात.

सुरक्षित गुंतवणूक

पोस्ट ऑफिस सेव्हिंग स्कीममध्ये ४.४% व्याज मिळते. ही योजना सुरक्षित मानली जाते आणि यात गुंतवलेले पैसे जवळपास १८ वर्षांत दुप्पट होतात.

मासिक इन्कम स्कीम

मासिक उत्पन्न हवे असणाऱ्यांसाठी ही योजना फायदेशीर आहे. ६.६% व्याजदरामुळे पैसे सुमारे ११ वर्षांत दुप्पट होतात.

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी योजना

सिनियर सिटीझन स्कीममध्ये ७.४% व्याज मिळते. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांचे पैसे सुमारे ९ वर्षे ९ महिन्यांत दुप्पट होऊ शकतात.

आकर्षणाचा केंद्रबिंदू

पीपीएफमध्ये ७.१% तर सुकन्या समृद्धी योजनेत ७.६% व्याज मिळते. सुकन्या योजनेत गुंतवलेले पैसे सुमारे ९ वर्षे ६ महिन्यांत दुप्पट होतात.

जबरदस्त परतावा

एनएससीमध्ये ६.८% आणि किसान विकास पत्रात ६.९% व्याज मिळते. किसान विकास पत्रात गुंतवलेले पैसे सुमारे १० वर्षे ४ महिन्यांत दुप्पट होतात.

