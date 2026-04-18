पोस्ट ऑफिस FD चा कमाल फायदा! 1 लाखाचे होतात इतके पैसे

Vinod Dengale
पोस्ट ऑफिसची FD योजना आता सुरक्षित आणि आकर्षक गुंतवणुकीसाठी सर्वोत्तम पर्याय बनली आहे.
पोस्ट ऑफिसमध्ये 1, 2, 3 आणि 5 वर्षांसाठी FD उघडता येते.
या FD वर बँकांच्या तुलनेत चांगला व्याजदर आणि सरकारची हमी असल्याने सुरक्षितता असते.
पोस्ट ऑफिसमध्ये 1 वर्षासाठी 1 लाख रुपये FD केल्यास 6.9% व्याजदराने मॅच्युरिटीला तुम्हाला 1,07,081 रुपये मिळतात.
2 वर्षांच्या FD मध्ये 1 लाख रुपये गुंतवल्यास एकूण रक्कम 1,14,888 रुपये मिळते.
3 वर्षांच्या FD मध्ये 1 लाखांची गुंतवणूक वाढून 1,23,508 रुपये होईल.
5 वर्षांच्या FD मध्ये 1 लाख रुपये गुंतवल्यास1,44,995 रुपये सुरक्षित परतावा मिळतो.