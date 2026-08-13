भविष्यासाठी बचत करताय? १५००च्या गुंतवणुकीतून मिळवा चांगला परतावा, पोस्टाची योजना तुमच्या फायद्याची

सकाळ डिजिटल टीम
पोस्ट खात्याची आवर्ती ठेव योजना ही सर्व वयोगटातल्या लोकांना बचतीसाठी चांगली योजना आहे.
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आवर्ती ठेव योजनेची मुदत ५ वर्षांची असून किमान गुंतवणूक १०० रुपये तर कमाल गुंतवणुकीची मर्यादा नाही.
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प्रती महिना दीड हजार रुपये गुंतवले तर मुदतीनंतर १ लाख ७ हजार ४९ रुपये ग्राहकांना मिळतात. आवर्ती ठेव योजनेत पोस्टाकडून ६.७ टक्के व्याजदर देण्यात येतो.
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एकट्याचे किंवा जॉइंट अकाउंटही काढता येते. तसंच अल्पवयीन आणि वृद्धांनाही या योजनेत गुंतवणूक करता येते.
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चार पेक्षा जास्त वेळा हफ्ता चुकल्यास खाते बंद मानले जाते. त्यानंतर पुढच्या दोन महिन्यात पुन्हा सुरू करता येते. उशिरा हफ्त्यासाठी एक टक्के दंड आकारला जातो.
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एक वर्ष खाते सुरू राहिल्यानंतर आणि १२ महिन्यांचे हफ्ते जमा झाल्यानंतर खात्यात असलेल्या रकमेच्या ५० टक्क्यापर्यंत कर्ज मिळू शकते. त्यावर ग्राहकांना दिल्या जाणाऱ्या व्याजापेक्षा २ टक्के अधिक व्याज आकारण्यात येते.
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आवर्ती खाते सुरू केल्यानंतर ३ वर्षांच्या आत बंद करता येते. मुदत संपण्याआधी बंद केल्यास बचत खात्याचे व्याज दर लागू होतात.
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खातेदाराचा मृत्यू झाल्यास वारस नोंद केलेल्या व्यक्तीला खात्यावरील रकमेवर दावा करता येतो.
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Post Office Saving Scheme
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