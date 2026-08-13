भविष्यासाठी बचत करताय? १५००च्या गुंतवणुकीतून मिळवा चांगला परतावा, पोस्टाची योजना तुमच्या फायद्याची

सकाळ डिजिटल टीम

आवर्ती ठेव (RD)

पोस्ट खात्याची आवर्ती ठेव योजना ही सर्व वयोगटातल्या लोकांना बचतीसाठी चांगली योजना आहे.

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मुदत

आवर्ती ठेव योजनेची मुदत ५ वर्षांची असून किमान गुंतवणूक १०० रुपये तर कमाल गुंतवणुकीची मर्यादा नाही.

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व्याजदर

प्रती महिना दीड हजार रुपये गुंतवले तर मुदतीनंतर १ लाख ७ हजार ४९ रुपये ग्राहकांना मिळतात. आवर्ती ठेव योजनेत पोस्टाकडून ६.७ टक्के व्याजदर देण्यात येतो.

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गुंतवणूक

एकट्याचे किंवा जॉइंट अकाउंटही काढता येते. तसंच अल्पवयीन आणि वृद्धांनाही या योजनेत गुंतवणूक करता येते.

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दंड

चार पेक्षा जास्त वेळा हफ्ता चुकल्यास खाते बंद मानले जाते. त्यानंतर पुढच्या दोन महिन्यात पुन्हा सुरू करता येते. उशिरा हफ्त्यासाठी एक टक्के दंड आकारला जातो.

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कर्ज

एक वर्ष खाते सुरू राहिल्यानंतर आणि १२ महिन्यांचे हफ्ते जमा झाल्यानंतर खात्यात असलेल्या रकमेच्या ५० टक्क्यापर्यंत कर्ज मिळू शकते. त्यावर ग्राहकांना दिल्या जाणाऱ्या व्याजापेक्षा २ टक्के अधिक व्याज आकारण्यात येते.

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खाते बंद

आवर्ती खाते सुरू केल्यानंतर ३ वर्षांच्या आत बंद करता येते. मुदत संपण्याआधी बंद केल्यास बचत खात्याचे व्याज दर लागू होतात.

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वारस

खातेदाराचा मृत्यू झाल्यास वारस नोंद केलेल्या व्यक्तीला खात्यावरील रकमेवर दावा करता येतो.

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पोस्टाची बचत खाते योजना, बँकेसारखी सुविधा, व्याजावर टॅक्स सेव्हिंगचा लाभ

Post Office Saving Scheme

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