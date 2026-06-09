उत्पन्नाच्या तुलनेत किती मालमत्ता अवाजवी मानली जाते? जाणून घ्या नियम...

Mansi Khambe
जेव्हा कधी भ्रष्टाचार आणि काळ्या पैशांविरुद्ध मोठी कारवाई सुरू होते, तेव्हा 'उत्पन्नाच्या तुलनेत अवाजवी मालमत्ता' हा विषय सर्वाधिक वेळा ऐकू येतो.
Black Money Assessed
ESakal
तिजोरीतील किती रक्कम कायदेशीररित्या उत्पन्नाच्या तुलनेत अवाजवी मानली जाते. या संदर्भात देशातील कठोर नियमांचा नेमका अर्थ काय होतो, याबद्दल लोकांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
Black Money Assessed
ESakal
अनेक लोकांचा असा विश्वास आहे की घरात ५० लाख रुपये किंवा १ कोटी रुपयांसारख्या ठराविक रकमेपेक्षा जास्त मालमत्ता असणे ही असंगत मालमत्ता मानली जाते.
Black Money Assessed
ESakal
परंतु हा एक पूर्णपणे चुकीचा समज आहे. भारतीय कायद्याने अशा रोख रकमेसाठी किंवा रकमेसाठी कोणतीही निश्चित मर्यादा ठरवलेली नाही.
Black Money Assessed
ESakal
त्याऐवजी, तपास यंत्रणा तुमच्या सध्याच्या मालमत्तेचे तुमच्या एकूण घोषित आणि कायदेशीर उत्पन्नाच्या स्रोतांशी असलेले गुणोत्तर तपासतात.
Black Money Assessed
ESakal
जर तुमची एकूण मालमत्ता तुमच्या कायदेशीर उत्पन्नापेक्षा जास्त असेल, तर ती असंगत मालमत्ता मानली जाते.
Black Money Assessed
ESakal
जेव्हा आयकर विभाग, सीबीआय किंवा राज्य दक्षता पथके एखाद्या व्यक्तीच्या निव्वळ संपत्तीची चौकशी करतात, तेव्हा ते एका विशिष्ट सूत्राचा वापर करतात.
Black Money Assessed
ESakal
या सूत्रानुसार, प्रथम त्या व्यक्तीचे पगार, व्यवसायातील नफा, घराचे भाडे किंवा इतर कायदेशीर स्रोतांमधून मिळणारे कायदेशीर उत्पन्न एकत्र केले जाते.
Black Money Assessed
ESakal
त्यानंतर हे कायदेशीर उत्पन्न त्या व्यक्तीच्या एकूण जंगम आणि स्थावर मालमत्तेतून वजा केले जाते.
Black Money Assessed
ESakal
या गणनेदरम्यान, तपास अधिकारी एकूण उत्पन्नातून सर्वसाधारण कौटुंबिक खर्च, मुलांचे शिक्षण आणि दैनंदिन बिलांची रक्कम देखील वजा करतात.
Black Money Assessed
ESakal
Incense sticks On Monks
ESakal