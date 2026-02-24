बटाटा अन् रताळं रक्तातील साखर वाढवतात का? डायबिटीस असणारे खाऊ शकतात का?

Aarti Badade
भारतात मधुमेहाचे प्रमाण वाढत असताना, बटाटा आणि रताळं यांसारख्या सामान्य भाज्या खाव्यात की नाही, याबद्दल लोकांमध्ये नेहमीच संभ्रम असतो.
कोणताही पदार्थ रक्तातील साखर किती वेगाने वाढवतो, हे त्याच्या 'ग्लायसेमिक इंडेक्स'वर अवलंबून असते. ज्याचा GI जास्त, तो पदार्थ साखर वेगाने वाढवतो.
बटाट्याचा ग्लायसेमिक इंडेक्स जास्त असल्याने तो साखर वाढवतो, पण तो पूर्णपणे बंद करण्याची गरज नाही. तुम्ही तो कोणत्या प्रकारे शिजवून खाता, हे महत्त्वाचे आहे.
तळलेले बटाटे किंवा फ्रेंच फ्राईज खाण्याऐवजी उकडलेले आणि थंड केलेले बटाटे खाणे थोडे सुरक्षित मानले जाते, कारण थंड केल्यावर त्यातील स्टार्चचे स्वरूप बदलते.
रताळे चवीला गोड असले तरी त्यांचा ग्लायसेमिक इंडेक्स बटाट्यापेक्षा कमी असतो. यात फायबर जास्त असल्याने साखर रक्तप्रवाहात हळूहळू सोडली जाते.
रताळ्यामध्ये व्हिटॅमिन ए, सी आणि अँटीऑक्सिडंट्स मुबलक असतात, जे इन्सुलिनची प्रभावीता सुधारण्यास आणि पेशींचे नुकसान टाळण्यास मदत करतात.
जर तुम्हाला साखर नियंत्रित करायची असेल, तर रताळा हा बटाट्यापेक्षा चांगला पर्याय आहे. मात्र, दोन्ही भाज्यांचे सेवन मर्यादित प्रमाणात आणि संतुलित आहारातच करावे.
