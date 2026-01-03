क्रिकेटचा सर्वात लहान फॉरमॅट २० षटकांचा का निवडला गेला?

Mansi Khambe
वेगवान, प्राइम-टाइम प्रेक्षकांसाठी क्रिकेट पुन्हा एकदा विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तेव्हा सर्वात मोठा प्रश्न हा होता की मनोरंजन मूल्याचा त्याग न करता खेळ किती लहान असावा.
T20 cricket History
ESakal
संशोधन, चाचण्या आणि लक्षणीय मार्केटिंग लॉजिकनंतर, उत्तर प्रति संघ २० षटके होते. २० षटकांचा क्रिकेटचा सर्वात लहान फॉरमॅट म्हणून का निवडला गेला.
T20 cricket History
ESakal
२० षटकांचा खेळ मर्यादित ठेवण्याचे मुख्य कारण वेळ होता. २० षटकांचा सामना साधारणपणे ३ ते ३.५ तास चालतो. यामुळे चाहत्यांना कामानंतर संपूर्ण रात्र वाया न घालवता संपूर्ण सामना पाहता येत असे.
T20 cricket History
ESakal
२५ किंवा ३० षटकांचा खेळ ४ तास किंवा त्याहून अधिक वेळ घेऊ शकतो. इंग्लंड आणि वेल्स क्रिकेट बोर्डाने केलेल्या बाजार संशोधनात असे आढळून आले की प्रेक्षकांना वेगवान आणि सातत्याने रोमांचक सामने हवे होते.
T20 cricket History
ESakal
त्यांना दीर्घ स्वरूपातील सामन्यांमधील रस कमी होत चालला होता. टप्प्याटप्प्याने खेळण्याची वेळ कमी होत होती. टी-२० क्रिकेटमध्ये फलंदाजांना पहिल्या चेंडूपासूनच आक्रमण करावे लागते.
T20 cricket History
ESakal
फक्त १२० चेंडू असल्याने जास्त काळ सावधगिरीने खेळण्याची संधी नसते. २५ किंवा ३० षटकांच्या क्रिकेटमध्ये संघांना मधल्या षटकांमध्ये खेळण्याची गती कमी करण्यास प्रोत्साहन मिळू शकते.
T20 cricket History
ESakal
२० षटकांच्या या फॉरमॅटमागील एक धोरणात्मक उद्दिष्ट म्हणजे सामन्यांच्या लांबीच्या बाबतीत क्रिकेटला फुटबॉल आणि बास्केटबॉलसारख्या खेळांशी स्पर्धात्मक बनवणे.
T20 cricket History
ESakal
जास्त लांबीच्या फॉरमॅटमुळे क्रिकेटला प्रेक्षकांना आकर्षित करणे कठीण झाले असते. टी-२० हा फक्त क्रिकेटच्या तर्कशास्त्राविषयी नव्हता; तो एक ब्रँडिंग व्यायाम देखील होता.
T20 cricket History
ESakal
या फॉरमॅटने नवीन चाहते देखील आकर्षित केले. ज्यांना कसोटी सामने आणि अगदी एकदिवसीय आंतरराष्ट्रीय सामने खूप लांब वाटले. २५ किंवा ३० षटकांच्या फॉरमॅटमध्ये साधेपणा आणि ताकदीचा अभाव होता.
T20 cricket History
ESakal
प्रसारकांना अंदाज लावण्याची क्षमता आवडते आणि टी२० तेच देते. एकाच सामन्याच्या विंडोमुळे टेलिव्हिजन नेटवर्क प्रोग्रामिंगचे नियोजन करू शकतात.
T20 cricket History
ESakal
जाहिरातदार आत्मविश्वासाने स्लॉट खरेदी करू शकतात. लांब फॉरमॅटमुळे वेळापत्रकात अडचणी निर्माण होतील आणि व्यावसायिकदृष्ट्या ते कमी आकर्षक असेल.
T20 cricket History
ESakal
Calendar Invention
ESakal