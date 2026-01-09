Prabhas Biography: सुपरस्टार 'प्रभास'चे पूर्ण नाव, शिक्षण, छंद, संपत्ती अन् बरच काही, फक्त एका क्लिकवर!

Mayur Ratnaparkhe

पूर्ण नाव? -

प्रभासचे पूर्ण नाव उप्पलपती वेंकट सूर्यनारायण प्रभास राजू आहे.

जन्म कधी झाला? -

प्रभासचा जन्म २३ ऑक्टोबर १९७९ रोजी चेन्नई येथे झाला.

शिक्षण किती? -

हैदराबादमधील श्री चैतन्य कॉलेजमधून बी.टेक आणि सत्यानंद फिल्म इन्स्टिट्यूटमध्येही शिक्षण घेतले.

पहिला चित्रपट कोणता? -

प्रभासने २००२ मध्ये 'ईश्वर' चित्रपटाद्वारे मनोरंजन क्षेत्रात प्रवेश केला.

कुटुंबाची माहिती-

प्रभासचे वडील उप्पलपती सूर्यनारायण राजू होते, जे एक चित्रपट निर्माता होते. त्याची आई शिवा कुमारी आहे. प्रभास तीन भावंडांमध्ये सर्वात लहान आहे.

छंद काय? -

प्रभासला व्हॉलीबॉल खेळायला आवडते.

उंची किती? -

प्रभास ६ फूट १ इंच उंच आहे.

आवडते चित्रपट ? -

प्रभासच्या आवडत्या चित्रपटांमध्ये मुन्ना भाई एमबीबीएस आणि थ्री इडियट्स यांचा समावेश आहे.

एकूण संपत्ती? -

फोर्ब्स इंडियानुसार, २०२५ पर्यंत प्रभासची अंदाजे एकूण संपत्ती २४१ कोटी होती.

