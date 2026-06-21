फक्त 'ही' 6 योगासने करा; पोटाच्या 3 समस्या होतील दूर!

Aarti Badade
जेवल्यानंतर लगेच करता येणारे हे एकमेव आसन असून, यामुळे पोटातील रक्ताभिसरण सुधारून खाल्लेले अन्न अतिशय वेगाने पचते.
Yoga Poses for Better Digestion
Sakal
पोटात गॅस होणे, ब्लोटिंग आणि गंभीर अपचनाची समस्या मुळापासून दूर करण्यासाठी पवनमुक्तासन हे अत्यंत गुणकारी आसन मानले जाते.
Yoga Poses for Better Digestion
Sakal
या आसनामुळे पोटाच्या अंतर्गत अवयवांवर योग्य दाब पडतो, ज्यामुळे जठराग्नी प्रदीप्त होऊन जुनाट बद्धकोष्ठतेचा (Constipation) त्रास टळतो.
Yoga Poses for Better Digestion
Sakal
कॅट-काऊ पोझ (मार्जरी आसन) मुळे पोटाचे स्नायू आकुंचन-प्रसरण पावतात, ज्यामुळे संपूर्ण पचनसंस्थेचे अवयव नैसर्गिकरीत्या उत्तेजित होतात.
Yoga Poses for Better Digestion
Sakal
चाइल्ड पोझ (बालासन) पोटाच्या स्नायूंना गाढ आराम देते आणि मानसिक ताणतणाव कमी करून आतड्यांचे आरोग्य कमालीचे सुधारते.
Yoga Poses for Better Digestion
Sakal
हे आसन पोटाच्या भागाला उत्तम ताण देते, ज्यामुळे जठर आणि आतड्यांचे कार्य सुधारून जड अन्नदेखील शरीरात सहज पचते.
Yoga Poses for Better Digestion
Sakal
पचनाच्या तक्रारी दूर करण्यासाठी कोणताही नवीन योगाभ्यास सुरू करण्यापूर्वी नेहमी तज्ज्ञ योग शिक्षकाचे वैयक्तिक मार्गदर्शन नक्की घ्यावे.
Yoga Poses for Better Digestion
Sakal
Health benefits of eating mustard seeds
Sakal