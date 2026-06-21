फक्त 'ही' 6 योगासने करा; पोटाच्या 3 समस्या होतील दूर!

Aarti Badade

पचनक्रिया जलद करणारे एकमेव 'वज्रासन'

जेवल्यानंतर लगेच करता येणारे हे एकमेव आसन असून, यामुळे पोटातील रक्ताभिसरण सुधारून खाल्लेले अन्न अतिशय वेगाने पचते.

Yoga Poses for Better Digestion

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Sakal

गॅस आणि पोट फुगण्यावर 'पवनमुक्तासन'

पोटात गॅस होणे, ब्लोटिंग आणि गंभीर अपचनाची समस्या मुळापासून दूर करण्यासाठी पवनमुक्तासन हे अत्यंत गुणकारी आसन मानले जाते.

Yoga Poses for Better Digestion

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Sakal

बद्धकोष्ठतेचा त्रास मिटवणारे 'अर्धमत्स्येंद्रासन'

या आसनामुळे पोटाच्या अंतर्गत अवयवांवर योग्य दाब पडतो, ज्यामुळे जठराग्नी प्रदीप्त होऊन जुनाट बद्धकोष्ठतेचा (Constipation) त्रास टळतो.

Yoga Poses for Better Digestion

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Sakal

पोटाचे स्नायू बळकट करणारे 'मार्जरी आसन'

कॅट-काऊ पोझ (मार्जरी आसन) मुळे पोटाचे स्नायू आकुंचन-प्रसरण पावतात, ज्यामुळे संपूर्ण पचनसंस्थेचे अवयव नैसर्गिकरीत्या उत्तेजित होतात.

Yoga Poses for Better Digestion

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Sakal

आतड्यांचे आरोग्य सुधारणारे शांत 'बालासन'

चाइल्ड पोझ (बालासन) पोटाच्या स्नायूंना गाढ आराम देते आणि मानसिक ताणतणाव कमी करून आतड्यांचे आरोग्य कमालीचे सुधारते.

Yoga Poses for Better Digestion

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Sakal

अन्न सहज पचवणारे फायदेशीर 'भुजंगासन'

हे आसन पोटाच्या भागाला उत्तम ताण देते, ज्यामुळे जठर आणि आतड्यांचे कार्य सुधारून जड अन्नदेखील शरीरात सहज पचते.

Yoga Poses for Better Digestion

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Sakal

सुरक्षित योगाभ्यासासाठी महत्त्वाची टीप

पचनाच्या तक्रारी दूर करण्यासाठी कोणताही नवीन योगाभ्यास सुरू करण्यापूर्वी नेहमी तज्ज्ञ योग शिक्षकाचे वैयक्तिक मार्गदर्शन नक्की घ्यावे.

Yoga Poses for Better Digestion

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Sakal

फोडणीत मोहरी वापरण्याआधी 'हे' वाचा!

Health benefits of eating mustard seeds

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Sakal

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