सोनी ना पिंकी, प्राजक्ता माळीला लहानपणी 'या' नावाने हाक मारायचे

Apurva Kulkarni
प्राजक्ता माळी हिचा मोठा चाहतावर्ग आहे. तिने तिच्या अभिनायातून लाखोचा चाहतावर्ग निर्माण केलाय.
प्राजक्ता अभिनयाबरोबरच उत्तम व्यवसायिका आणि नृत्यांगणा सुद्धा आहे.
तिने तिच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट चित्रपटामध्ये काम केलय. तसंच नृत्यातून आपली कला सुद्धा दाखवली आहे.
प्राजक्ताने नुकतीच एका युट्यूब चॅनलला मुलाखत दिली. या मुलाखतीमध्ये तिने तिच्या लहानपणी बऱ्याच आठवणी शेअर केल्या.
यावेळी बोलताना प्राजक्ताने सांगितलं की, 'लहानपणी आईला नाव लीना ठेवायचं होतं. परंतु नंतर काही दारात पडलेल्या फुलांचा सडा पाहून प्राजक्ता नाव ठेवण्यात आलं.'
तसंच लहानपणी प्राजक्ताला लाडाने 'चिंकी' अशी हाक मारली जात होती.
प्राजक्ताला लहानपणी चिंकी या टोपननावाने ओळकलं जातं होतं.
