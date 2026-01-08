प्राजक्ता माळीची चाहत्यांसाठी भेट! 'पाप करणाऱ्यांचा हिशोब होणार'

Aarti Badade
महाराष्ट्राची लाडकी अभिनेत्री प्राजक्ता माळी 'रानबाजार'च्या तुफान यशानंतर एका नव्या कोऱ्या वेब सीरिजमधून प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे.
Prajakta Mali New Web Series Devkhel
sakal
"प्राजक्ताच्या या नवीन वेब सीरिजचे नाव 'देवखेळ' असून ही एक जबरदस्त थ्रिलर सीरिज असणार आहे."
Prajakta Mali New Web Series Dev khel
वेब सीरिजच्या मोशन पोस्टरवर 'पाप करणाऱ्यांचा हिशोब होणार!' असे हटके कॅप्शन देऊन चाहत्यांची उत्सुकता ताणली गेली आहे.
Prajakta Mali New Web Series Dev khel
Sakal
या थ्रिलर सीरिजमध्ये प्राजक्ता माळी मराठमोळा सुपरस्टार अंकुश चौधरीसोबत मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे.
Prajakta Mali New Web Series Dev khel
Sakal
२०२२ मधील 'लकडाऊन बी पॉझिटिव्ह' या चित्रपटानंतर प्राजक्ता आणि अंकुश ही जोडी पुन्हा एकदा पडद्यावर धुमाकूळ घालणार आहे.
Prajakta Mali New Web Series Dev khel
Sakal
या वेब सीरिजची रिलीज डेट अद्याप जाहीर झाली नसली तरी ती 'झी ५' (ZEE5) या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर पाहायला मिळेल.
Prajakta Mali New Web Series Dev khel
Sakal
उत्तम अभिनेत्री, निर्माती आणि कवियत्री असणाऱ्या प्राजक्ताचा 'फुलवंती' हा चित्रपट अलीकडेच जगभरात खूप गाजला होता.
Prajakta Mali New Web Series Dev khel
sakal
नव्या पोस्टरला मिळालेला प्रतिसाद पाहता, प्राजक्ताचा हा 'देवखेळ' प्रेक्षकांना नक्कीच थक्क करेल अशी चाहत्यांची खात्री आहे.
Prajakta Mali New Web Series Dev khel
Sakal
Chanakya Niti on building a successful career through speech
Sakal