Prakash Mahajan resignation: निवडणुकांच्या तोंडावर मनसेला धक्का देणाऱ्या प्रकाश महाजनांबद्दलची महत्त्वाची माहिती

Mayur Ratnaparkhe

मनसेची साथ सोडली -

प्रकाश महाजन यांनी राज ठाकरे आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची साथ सोडली आहे.

प्रवक्तेपद अन् सदस्यत्व सोडले -

प्रकाश महाजन यांनी मनसेच्या प्रवक्तेपदाचा आणि सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आहे.

प्रमोद महाजनांचे बंधू -

प्रकाश महाजन हे भाजपचे दिवंगत नेते प्रमोद महाजन यांचे धाकटे बंधू आहेत.

मनसेच्या स्थापनेपासून सक्रीय -

प्रकाश महाजन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या स्थापनेपासून ते पक्षात सक्रीय होते.

मराठवाड्यातील प्रमुख नेते -

मराठवाड्यातील प्रमुख नेता म्हणून प्रकाश महाजन यांची ओळख होती आणि त्यांचा प्रभाव होता.

मनसेची ठाम भूमिका मांडायचे -

प्रकाश महाजन हे टेलिव्हिजनवरील चर्चा सत्रात मनसेची भूमिका अगदी ठामपणे मांडायचे.

नारायण राणेंशी वाद -

मागील काही दिवसांपूर्वीच त्यांचा माजीकेंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्यासोबत शाब्दिक वाद रंगला होता.

मागील काही दिवसांपासून नाराज -

मागील काही दिवसांपासून पक्षात योग्य मान मिळत नसल्याने प्रकाश महाजन हे काहीसे नाराज दिसत होते.

मनसेला मोठा धक्का -

स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मनसेला मोठा धक्का मानला जात आहे.

