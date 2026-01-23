कुकरमध्ये तयार करा झणझणीत कोळंबी भात; पाहुणेही होतील खुश!

Aarti Badade

विकेंड स्पेशल मेन्यू

विकेंडला काहीतरी चमचमीत खाण्याची इच्छा आहे? मग बनवा अस्सल चवीचा 'कोळंबी भात'. घरच्या घरी हॉटेलसारखा स्वाद मिळवण्यासाठी ही रेसिपी नक्की फॉलो करा.

लागणारे मुख्य साहित्य

यासाठी १/४ किलो ताजी कोळंबी, २ वाट्या बासमती तांदूळ, आले-लसूण पेस्ट, उभा चिरलेला कांदा, टोमॅटो आणि बटाट्याच्या फोडी तयार ठेवा.

मसाल्यांचा अद्भूत स्वाद

कोळंबी भाताची चव वाढवण्यासाठी कोथिंबीर-पुदिना पेस्ट, गरम मसाला, बिर्याणी मसाला, लाल तिखट आणि अख्ख्या खड्या मसाल्यांची (मिरी, लवंग, दालचिनी) पूड करून घ्या.

कोळंबीची स्वच्छता

कोळंबीतील काळा धागा काढून ती स्वच्छ धुवून घ्या. तांदूळ धुवून अर्धा तास भिजत ठेवा. यामुळे भात सुटसुटीत आणि लांबसडक होतो.

खमंग फोडणीची तयारी

कुकरमध्ये तेल गरम करून तमालपत्र आणि कांदा परता. कांदा गुलाबी झाल्यावर टोमॅटो, आले-लसूण पेस्ट आणि पुदिना-कोथिंबीर पेस्ट घालून तेल सुटेपर्यंत परता.

कोळंबी आणि तांदूळ परतणे

मसाल्यात कोळंबी व बटाटे घालून परता. आता तांदूळ, बिर्याणी मसाला आणि लिंबाचा रस घाला. तांदळाच्या दुप्पट गरम पाणी आणि चवीनुसार मीठ घालून कुकरचे झाकण लावा.

गरमागरम सर्व्ह करा!

मध्यम आचेवर कुकरच्या दोन शिट्ट्या होऊ द्या. वाफाळलेला सुगंधी कोळंबी भात तयार! ओल्या खोबऱ्याची चटणी किंवा कोशिंबिरीसोबत याचा आस्वाद घ्या.

