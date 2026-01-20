कोकणची अस्सल झणझणीत चव! अशी बनवा चमचमीत सुकट

Aarti Badade
सुकट किंवा सुकी कोळंबी (जवळा) म्हणजे सीफूड प्रेमींसाठी एक पर्वणीच! भाकरीसोबत याची चव अधिकच खुलते.
ही डिश बनवण्यासाठी सुकट, भरपूर कांदा, टोमॅटो, लसूण आणि खास 'आगरी मसाला' किंवा लाल तिखट आवश्यक असते.
प्रथम सुकट नीट निवडून घ्या, ती स्वच्छ धुवा आणि थोडा वेळ पाण्यात भिजत ठेवा, जेणेकरून ती नरम होईल.
कढईत तेल गरम करून त्यात भरपूर लसूण, आले आणि बारीक चिरलेला कांदा गुलाबी होईपर्यंत परतून घ्या.
परतलेल्या कांद्यात टोमॅटो, हळद आणि आगरी मसाला घालून मसाला तेल सोडेपर्यंत चांगला शिजवून घ्या.
तुम्ही यात बटाट्याचे काप, वांगी किंवा आंबटपणासाठी कच्ची कैरी घालू शकता, यामुळे सुकट अधिक चविष्ट लागते.
आता भिजवलेली सुकट मसाल्यात मिसळा, चवीनुसार मीठ आणि थोडे पाणी घालून मंद आचेवर वाफेवर शिजवून घ्या.
वरून बारीक चिरलेली कोथिंबीर पेरा आणि तांदळाची किंवा नाचणीची गरमागरम भाकरी आणि लिंबासोबत याचा आस्वाद घ्या!
