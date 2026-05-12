'प्री-डायबिटीज'ची 'ही' लक्षणं ओळखण्यात चूक करू नका!

Aarti Badade

प्री-डायबिटीज म्हणजे काय?

प्री-डायबिटीज ही अशी स्थिती आहे जिथे रक्तातील साखरेची पातळी सामान्यपेक्षा जास्त असते, पण ती पूर्णपणे मधुमेहाच्या (Diabetes) श्रेणीत नसते.

जीवनशैलीतील बदलांचा परिणाम

धावपळीची जीवनशैली, व्यायामाचा अभाव आणि चुकीच्या खाण्यापिण्याच्या सवयींमुळे प्री-डायबिटीजचा धोका दिवसेंदिवस वाढत आहे.

सतत तहान लागणे आणि लघवी होणे

शरीरातील साखरेचे प्रमाण वाढल्याने मूत्रपिंडांवर ताण येतो; परिणामी उन्हाळ्यात पाणी पिऊनही सतत तहान लागते आणि वारंवार लघवीला जावे लागते.

सतत थकवा आणि अशक्तपणा जाणवणे

जेव्हा शरीर ऊर्जेसाठी ग्लुकोजचा योग्य वापर करू शकत नाही, तेव्हा पुरेशी झोप घेऊनही दिवसभर थकवा, आळस आणि अशक्तपणा जाणवू लागतो.

दृष्टी धूसर होणे (Blurred Vision)

रक्तातील साखरेच्या पातळीत सतत चढ-उतार झाल्यामुळे डोळ्यांच्या लेन्सवर परिणाम होतो, ज्यामुळे अचानक जवळचे किंवा लांबचे धूसर दिसू शकते.

हात-पायांना मुंग्या येणे

जर तुम्हाला वारंवार हात-पायांना मुंग्या येत असतील, जळजळ होत असेल किंवा बधिरपणा जाणवत असेल, तर हे प्री-डायबिटीजचे गंभीर संकेत असू शकतात.

वेळीच तपासणी करणे गरजेचे

या लक्षणांकडे दुर्लक्ष न करता त्वरित रक्तातील साखरेची तपासणी (HbA1c/Fasting) करून घ्या आणि डॉक्टरांचा सल्ला आवर्जून पाळा.

