'प्री-डायबिटीज'ची 'ही' लक्षणं ओळखण्यात चूक करू नका!

Aarti Badade
प्री-डायबिटीज ही अशी स्थिती आहे जिथे रक्तातील साखरेची पातळी सामान्यपेक्षा जास्त असते, पण ती पूर्णपणे मधुमेहाच्या (Diabetes) श्रेणीत नसते.
Pre-Diabetes Warning signs
Sakal
धावपळीची जीवनशैली, व्यायामाचा अभाव आणि चुकीच्या खाण्यापिण्याच्या सवयींमुळे प्री-डायबिटीजचा धोका दिवसेंदिवस वाढत आहे.
Pre-Diabetes Warning signs
Sakal
शरीरातील साखरेचे प्रमाण वाढल्याने मूत्रपिंडांवर ताण येतो; परिणामी उन्हाळ्यात पाणी पिऊनही सतत तहान लागते आणि वारंवार लघवीला जावे लागते.
Pre-Diabetes Warning signs
Sakal
जेव्हा शरीर ऊर्जेसाठी ग्लुकोजचा योग्य वापर करू शकत नाही, तेव्हा पुरेशी झोप घेऊनही दिवसभर थकवा, आळस आणि अशक्तपणा जाणवू लागतो.
Pre-Diabetes Warning signs
Sakal
रक्तातील साखरेच्या पातळीत सतत चढ-उतार झाल्यामुळे डोळ्यांच्या लेन्सवर परिणाम होतो, ज्यामुळे अचानक जवळचे किंवा लांबचे धूसर दिसू शकते.
Pre-Diabetes Warning signs
Sakal
जर तुम्हाला वारंवार हात-पायांना मुंग्या येत असतील, जळजळ होत असेल किंवा बधिरपणा जाणवत असेल, तर हे प्री-डायबिटीजचे गंभीर संकेत असू शकतात.
Pre-Diabetes Warning signs
Sakal
या लक्षणांकडे दुर्लक्ष न करता त्वरित रक्तातील साखरेची तपासणी (HbA1c/Fasting) करून घ्या आणि डॉक्टरांचा सल्ला आवर्जून पाळा.
Pre-Diabetes Warning signs
Sakal
BP Medicine Timing
Sakal