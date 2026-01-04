What Is Twin Pregnancy? : जुळी मुले कशी जन्माला येतात? जाणून घ्या निसर्गाचा अद्भुत चमत्कार, काय सांगतं विज्ञान?

सकाळ डिजिटल टीम
आपण अनेकदा बातम्यांमध्ये किंवा आसपास जुळी अथवा दोनपेक्षा अधिक मुलांच्या जन्माबद्दल ऐकतो.
मात्र जुळी मुले कशी जन्माला येतात, यामागे नेमके कोणते विज्ञान आहे, हे अनेकांना माहीत नसते. चला तर मग, जुळ्या मुलांच्या जन्मामागील शास्त्रीय प्रक्रिया सोप्या भाषेत समजून घेऊया...
जुळी मुले प्रामुख्याने दोन प्रकारची असतात - मोनोझायगोटिक (Identical Twins) आणि डायझायगोटिक (Fraternal Twins).
मोनोझायगोटिक जुळ्यांना आयडेंटिकल ट्विन्स असेही म्हणतात. या प्रकारात एका अंड्याचे फलन झाल्यानंतर तयार झालेला भ्रूण पुढे जाऊन दोन स्वतंत्र भ्रूणांमध्ये विभागला जातो.
या जुळ्यांचा डीएनए पूर्णपणे समान असतो. त्यामुळे त्यांचे शारीरिक गुणधर्म, चेहरा आणि अनेकदा सवयीसुद्धा सारख्या दिसतात. महत्त्वाचे म्हणजे, मोनोझायगोटिक जुळे नेहमीच एकाच लिंगाची (दोघे मुलगे किंवा दोघी मुली) असतात.
डायझायगोटिक जुळ्यांमध्ये एकाच वेळी दोन वेगवेगळी अंडी फलित होतात आणि त्यापासून दोन स्वतंत्र भ्रूण विकसित होतात.
या जुळ्यांचा डीएनए वेगवेगळा असतो, त्यामुळे ते दिसण्यात वेगळे असू शकतात. या प्रकारातील जुळे समान किंवा भिन्न लिंगाचेही असू शकतात, म्हणजे मुलगा-मुलगी जुळेही असू शकतात.
जुळी मुले होण्याची शक्यता अनेक घटकांवर अवलंबून असते. त्यामध्ये अनुवंशशास्त्र (वंशपरंपरा), आईचे वय, प्रजनन उपचार, आयव्हीएफ (IVF) सारख्या आधुनिक वैद्यकीय पद्धती आणि हार्मोनल बदल यांचा समावेश होतो.
एकंदरीत, जुळ्या मुलांचा जन्म ही निसर्गाची एक अद्भुत आणि रंजक प्रक्रिया आहे, ज्यामागे ठोस शास्त्रीय कारणे दडलेली आहेत.
