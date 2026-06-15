चांगले दिवस येण्याआधी मिळतात हे ७ संकेत, तुम्हालाही कधी जाणवले आहेत का?

Yashwant Kshirsagar
प्रेमानंद जी महाराज यांनी सांगितले आहे की, जेव्हा चांगले दिवस येणार असतात, तेव्हा ईश्वर काही विशिष्ट संकेत देतो. चला तर मग आपण महाराज यांनी सांगितलेल्या त्या ७ लक्षणांबदद्ल जाणून घेऊया.
Good Days Divine Signs
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तुम्हाला 'ब्रह्ममुहूर्तावर' जाग येऊ लागते. जर तुम्हाला पहाटे ३ ते ५ च्या दरम्यान जाग येत असेल, तर समजा की ईश्वर तुमच्या आयुष्यात एक नवीन अध्याय लिहित आहे.
Good Days Divine Signs
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कोणत्याही स्पष्ट कारणाशिवाय आनंदी वाटणे हे देखील एक लक्षण आहे. जेव्हा आत्म्याचा ईश्वराशी संबंध जोडला जातो, तेव्हा मन आपोआप आनंदी होते.
Good Days Divine Signs
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जर तुमच्या दारात गाय किंवा पक्षी आले, तर समजा की ईश्वर तुमच्या घरी माता लक्ष्मीला (समृद्धीला) पाठवण्याची तयारी करत आहे.
Good Days Divine Signs
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जर एखादे लहान बाळ तुमच्याकडे पाहून हसले किंवा अभिवादन करण्यासाठी हात जोडले, तर समजा की ईश्वर तुमच्यावर आपली कृपा करत आहे.
Good Days Divine Signs
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स्वप्नात पवित्र आवाज ऐकू येणे,जसे की मंदिरातील घंटा किंवा मंत्रांचा जप. हे एक शुभ लक्षण मानले जाते.
Good Days Divine Signs
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जर तुम्ही आर्थिक अडचणींचा सामना करत असाल आणि अचानक तुम्हाला अडकलेले किंवा रखडलेले पैसे परत मिळाले, तर यालाही ईश्वराचा संकेत मानले जाते.
Good Days Divine Signs
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जर पुरुषाच्या शरीराची उजवी बाजू किंवा स्त्रीच्या शरीराची डावी बाजू फडफडली (स्पंदन झाले), तर ते दैवी आशीर्वाद मानले जाते.
Good Days Divine Signs
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जेव्हा तुम्हाला ही ७ लक्षणे दिसतील, तेव्हा घाबरू नका किंवा चिंता करू नका; ते हे दर्शवतात की ईश्वराने तुमच्या आयुष्याची दिशा बदलली आहे.
Good Days Divine Signs
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Life Lessons From Chanakya
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