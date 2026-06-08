केस पांढरे होण्यापासून थांबवतात 'हे' 3 तेल, वापरताच झटपट दिसतो फरक

Saisimran Ghashi

पांढरे केस

केस अकाली पांढरे होण्यापासून रोखण्यासाठी खास तेलांचा वापर घरगुती आयुर्वेदिक उपाय म्हणून अत्यंत प्रभावी आहे.

grey hair problem causes

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नैसर्गिक काळे केस

हे तेल टाळूचे आरोग्य सुधारून, मेलानिनचे प्रमाण वाढवतात आणि केसांना नैसर्गिक काळेपणा टिकवण्यास मदत करतात.

best hair oil for all hair problems

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कलौंजी तेल

कलौंजी किंवा कांद्याच्या बियांचे तेल टाळूचे आरोग्य सुधारून केसांना मुळापासून नैसर्गिकरित्या काळे बनवते

Kalonji Oil benefits for hair

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कढीपत्ता तेल

कढीपत्त्यामध्ये असणारे व्हिटॅमिन-बी आणि आवश्यक पोषक घटक केसांचे अकाली पांढरे होणे थांबवतात.

Curry Leaves Oil benefits for hair

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आवळा तेल

आवळ्यामधील भरपूर व्हिटॅमिन-सी आणि अँटी-ऑक्सिडंट्स केसांमधील नैसर्गिक काळा रंग टिकवून ठेवण्यास मदत करतात.

Amla Oil benefits for hair

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नारळ तेल बेस

या सर्व आयुर्वेदिक वनस्पती शिजवण्यासाठी शुद्ध खोबरेल तेलाचा वापर केल्याने औषधी गुणधर्म केसांमध्ये खोलवर पोहोचतात.

Coconut Oil benefits for hair

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घरगुती कृती

कढीपत्ता, आवळा किंवा कलौंजी खोबरेल तेलात मंद आचेवर उकळून गाळून घेतल्यास सर्वोत्तम आयुर्वेदिक तेल तयार होते.

Homemade hair oil making Process

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मेलानिन वाढवणे

हे घरगुती तेल केसांच्या मुळांना पोषण देऊन 'मेलानिन' या रंगद्रव्याचे प्रमाण वाढवते, ज्यामुळे केस पांढरे होत नाहीत

How to Boosts Melanin in hair

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वापरण्याची पद्धत

हे तेल आठवड्यातून २ ते ३ वेळा कोमट करून केसांच्या मुळाशी हलक्या हाताने मसाज करावे

hair oil Application Method

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8 essential coriander using tips before adding it to food

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