Prepaid की Postpaid, कोणता रिचार्ज तुमच्यासाठी फायदेशीर?

Shubham Banubakode
प्रीपेडमध्ये तुम्हाला आधी पैसे भरावे लागतात. त्यानंतर सेवा उपभोगता येते. तर पोस्टपेडमध्ये आधी सेवा उपभोगून महिन्याच्या शेवटी बिल भरावे लागते.
Prepaid vs Postpaid Plans Explained
esakal
प्रीपेड प्लॅनमुळे तुमचं खर्चावर पूर्ण नियंत्रण असतं. तुम्ही गरजेनुसार रिचार्ज करु शकत
Prepaid vs Postpaid Plans Explained
esakal
पोस्टपेडमध्ये महिन्याच्या शेवटी बिल येते, अर्थातच ते बील तुमच्या वापरावर अवलंबून असते.
Prepaid vs Postpaid Plans Explained
esakal
जर तुम्ही कॉलिंग आणि इंटरनेटचा मर्यादित वापर करत असाल तर प्रीपेड प्लॅन तुमच्यासाठी उत्तम आहे.
Prepaid vs Postpaid Plans Explained
esakal
जे लोकांना मोठ्या प्रमाणात डेटा आणि कॉलिंगची आवश्यकता असते. त्यांच्यासाठी पोस्टपेड प्लॅन योग्य असतो.
Prepaid vs Postpaid Plans Explained
esakal
प्रीपेडमुळे खर्च नियंत्रणात राहतो. गरजेनुसार प्लॅन निवडता येतो. तसेच महिन्याच्या शेवटी बिलाची चिंता नसते.
Prepaid vs Postpaid Plans Explained
esakal
डेटा संपण्याची चिंता नसते. स्ट्रीमिंग सब्स्क्रिप्शन किंवा आंतरराष्ट्रीय रोमिंगची सुविधा मिळते.
Prepaid vs Postpaid Plans Explained
esakal
जर तुम्हाला फ्लेक्सिबिलिटी आणि खर्चावर नियंत्रण हवे असेल, तर प्रीपेड निवड करायला हवी. तसेच जर तुम्हाला मासिक बिल हवे असेल, तर पोस्टपेड निवडू शकता.
Prepaid vs Postpaid Plans Explained
esakal
Mughal Luxury Imports: From Wine to Opium
esakal