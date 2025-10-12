दारुपासून अफीमपर्यंत...मुघलांच्या ऐशोआरामासाठी चक्क विदेशातून यायच्या वस्तू!

Shubham Banubakode
बाबरपासून जहांगीरपर्यंत अनेक मुघल बादशाह दारू आणि अफीमचं सेवन करायचे. जहांगीरने त्याच्या आत्मकथेत याचा उल्लेख केला आहे.
१५२६ मध्ये बाबरने मुघल साम्राज्याची स्थापना केली. पण अकबराच्या काळात मुघल साम्राज्याला खरी बळकटी मिळाली.
१५५६ ते १७०७ हा काळ मुघल साम्राज्याचा सुवर्णकाळ होता. या काळात मुघलांचा अंतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार मोठ्या प्रमाणात वाढला.
अकबरच्या काळात मुघल त्यांच्या ऐशोआरामासाठी विदेशातून वस्तू मागवायचे. यामुळे युरोप, मध्य पूर्व आणि दक्षिण-पूर्व आशियातील देशांशी व्यापार वाढला.
बाबर आणि जहांगीर यांच्यासाठी दारू आणि अफीम इराण किंवा मध्य आशियातील देशांमधून यायची.
मुघलांच्या काळात रेशम चीनमधून, तर मौल्यवान कपडे युरोपमधून आयात केले जायचे.
मुघल बादशाहांना सुकामेवा प्रचंड आवडायचा. हा सुकामेवा प्रामुख्याने इराण आणि अफगानिस्तानमधून आयात केला जात होता.
काबूल, बहारीन, मस्कट उत्तम प्रजाताचीने घोडे मागवले जायचे. तर युरोपातून शस्त्रं मागवली जायची.
मुघल बादशाह चीनी मातीची भांडी, लवंग, कपूर, चंदनाची लाकडे, चहा आणि इतर वस्तू दक्षिण आशिया आणि चीनमधून मागवत असत.
