दारुपासून अफीमपर्यंत...मुघलांच्या ऐशोआरामासाठी चक्क विदेशातून यायच्या वस्तू!

आत्मकथेत याचा उल्लेख

बाबरपासून जहांगीरपर्यंत अनेक मुघल बादशाह दारू आणि अफीमचं सेवन करायचे. जहांगीरने त्याच्या आत्मकथेत याचा उल्लेख केला आहे.

Mughal Luxury Imports: From Wine to Opium

मुघल साम्राज्याला बळकटी

१५२६ मध्ये बाबरने मुघल साम्राज्याची स्थापना केली. पण अकबराच्या काळात मुघल साम्राज्याला खरी बळकटी मिळाली.

Mughal Luxury Imports: From Wine to Opium

मुघलांचा सुवर्णकाळ

१५५६ ते १७०७ हा काळ मुघल साम्राज्याचा सुवर्णकाळ होता. या काळात मुघलांचा अंतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार मोठ्या प्रमाणात वाढला.

Mughal Luxury Imports: From Wine to Opium

विदेशातून यायच्या वस्तू

अकबरच्या काळात मुघल त्यांच्या ऐशोआरामासाठी विदेशातून वस्तू मागवायचे. यामुळे युरोप, मध्य पूर्व आणि दक्षिण-पूर्व आशियातील देशांशी व्यापार वाढला.

Mughal Luxury Imports: From Wine to Opium

इराणमधून दारु अन् अफीम

बाबर आणि जहांगीर यांच्यासाठी दारू आणि अफीम इराण किंवा मध्य आशियातील देशांमधून यायची.

Mughal Luxury Imports: From Wine to Opium

युरोपातून कपडे

मुघलांच्या काळात रेशम चीनमधून, तर मौल्यवान कपडे युरोपमधून आयात केले जायचे.

Mughal Luxury Imports: From Wine to Opium

सुकामेवा

मुघल बादशाहांना सुकामेवा प्रचंड आवडायचा. हा सुकामेवा प्रामुख्याने इराण आणि अफगानिस्तानमधून आयात केला जात होता.

Mughal Luxury Imports: From Wine to Opium

घोडे

काबूल, बहारीन, मस्कट उत्तम प्रजाताचीने घोडे मागवले जायचे. तर युरोपातून शस्त्रं मागवली जायची.

Mughal Luxury Imports: From Wine to Opium

उपयोगी वस्तू

मुघल बादशाह चीनी मातीची भांडी, लवंग, कपूर, चंदनाची लाकडे, चहा आणि इतर वस्तू दक्षिण आशिया आणि चीनमधून मागवत असत.

Mughal Luxury Imports: From Wine to Opium

