कुकर की कढई? अन्न शिजवण्यासाठी आरोग्यासाठी कोणता पर्याय अधिक चांगला?

Aarti Badade
अन्नाचा प्रकार आणि शिजवण्याची पद्धत लक्षात घेऊन योग्य भांडे निवडणे अधिक फायदेशीर ठरते.
Cooker or kadhai Which Is Healthier
Sakal
डाळ, कडधान्ये, भात आणि उकडण्याच्या भाज्या लवकर व मऊ शिजवण्यासाठी प्रेशर कुकर उत्तम पर्याय आहे.
Cooker or kadhai Which Is Healthier
Sakal
वाफेच्या दाबामुळे अन्न कमी वेळात शिजते, त्यामुळे वेळ, इंधन आणि पोषक घटकांचीही बचत होते.
Cooker or kadhai Which Is Healthier
Sakal
भाज्या परतणे, आमटी, मसाले भाजणे आणि तळणीचे पदार्थ बनवण्यासाठी कढई अधिक योग्य ठरते.
Cooker or kadhai Which Is Healthier
Sakal
लोखंडी कढईमुळे शरीराला नैसर्गिक लोह मिळते, तर मातीच्या भांड्यात अन्नाची चव आणि पोषणमूल्य टिकून राहते.
Cooker or kadhai Which Is Healthier
sakal
अॅल्युमिनियमऐवजी स्टेनलेस स्टीलचा कुकर आणि लोखंडी किंवा मातीची कढई वापरणे अधिक सुरक्षित मानले जाते.
Cooker or kadhai Which Is Healthier
Sakal
डाळ-भातासाठी कुकर, तर भाज्या आणि मसालेदार पदार्थांसाठी कढई वापरल्यास स्वयंपाक अधिक पौष्टिक आणि चविष्ट होतो.
Cooker or kadhai Which Is Healthier
Sakal
Good Cholesterol foods
Sakal