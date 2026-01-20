कमी झोप ठरतेय सायलेंट किलर; शरीरावर होतात 5 गंभीर दुष्परिणाम

Aarti Badade

झोपेशी तडजोड नकोच!

आजच्या धावपळीच्या जीवनात आपण मोबाईल आणि कामासाठी झोपेशी तडजोड करतो, पण हीच सवय तुमच्या आयुष्यासाठी घातक ठरू शकते.

Sakal

७ तासांचा नियम का महत्त्वाचा?

अमेरिकेतील ओरेगॉन विद्यापीठाच्या संशोधनानुसार, दररोज किमान ७ तासांची झोप घेणे केवळ थकवा घालवण्यासाठी नाही, तर दीर्घायुष्यासाठी आवश्यक आहे.

संशोधन

संशोधकांच्या मते, जे लोक ७ तासांपेक्षा कमी झोप घेतात, त्यांच्यामध्ये अकाली मृत्यूचा आणि गंभीर आजारांचा धोका लक्षणीयरीत्या वाढतो.

झोपेदरम्यान काय घडते?

झोपेत असताना मेंदू ताजेतवाने होतो, रोगप्रतिकारशक्ती मजबूत होते आणि आपली स्मरणशक्ती सुधारण्याची महत्त्वाची प्रक्रिया घडते.

अपुऱ्या झोपेची धोक्याची चिन्हे

सकाळी उठल्यावरही डुलक्या येणे, कामात लक्ष न लागणे, विसरभोळेपणा आणि सतत चिडचिड होणे ही अपुऱ्या झोपेची मुख्य लक्षणे आहेत.

आजारांना निमंत्रण

झोप पूर्ण न झाल्यास हृदयविकार, मधुमेह, उच्च रक्तदाब आणि लठ्ठपणा यांसारखे दीर्घकालीन आजार जडण्याची शक्यता वाढते.

झोप उडण्याची प्रमुख कारणे

मानसिक तणाव, स्क्रीन टाइम (मोबाईल), खाण्यापिण्याच्या चुकीच्या सवयी आणि शारीरिक श्रमाचा अभाव यामुळे झोपेचे चक्र विस्कळीत होते.

स्क्रीन टाइमला करा 'बाय-बाय'

शांत झोपेसाठी झोपण्यापूर्वी किमान एक तास मोबाईल, लॅपटॉप आणि टीव्ही बंद ठेवावा; त्याऐवजी एखादे पुस्तक वाचावे.

वेळापत्रक पाळा

झोपण्याची आणि सकाळी उठण्याची एकच वेळ निश्चित करा. सुट्टीच्या दिवशीही हे वेळापत्रक पाळल्यास शरीराला नैसर्गिक झोपेची सवय लागते.

निरोगी आयुष्याचा मंत्र

उत्तम आरोग्यासाठी ७ ते ९ तासांची गाढ झोप घ्या, नियमित व्यायाम करा आणि तणावमुक्त राहून दीर्घायुष्याचा आनंद घ्या!

