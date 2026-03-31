चष्म्याचा नंबर कमी करायचा आहे? 'या' टिप्स फॉलो करा

Aarti Badade

सोशल मीडिया आणि डोळ्यांचे विकार

आजकाल सोशल मीडियाच्या अतिवापरामुळे लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत अनेकांना डोळ्यांचे गंभीर त्रास जाणवू लागले आहेत.

आहार ठरतो सर्वात महत्त्वाचा

डोळे निरोगी ठेवण्यासाठी रोजच्या जेवणामध्ये हिरव्या पालेभाज्या आणि ताज्या फळांचा समावेश करणे अत्यंत आवश्यक आहे.

संत्री, गाजर आणि आवळ्याचे सेवन

व्हिटॅमीन 'सी' आणि 'ए' युक्त संत्री, गाजर व आवळा खाल्ल्याने डोळ्यांची दृष्टी सुधारण्यास मोठी मदत होते.

डिजिटल उपकरणांचा मर्यादित वापर

मोबाईल आणि लॅपटॉपचा वापर शक्य तितका कमी करावा, जेणेकरून डोळ्यांवरील ताण कमी होऊन चष्म्याचा नंबर वाढणार नाही.

डोळ्यांसाठी '२०-२०' नियमाचा वापर

काम करताना दर २० मिनिटांनी २० फूट लांब असलेल्या वस्तूकडे २० सेकंद पाहिल्यास डोळ्यांना योग्य विश्रांती मिळते.

योगासने आणि डोळ्यांचे व्यायाम

निरोगी आयुष्यासाठी नियमित योगासने करावीत आणि तज्ज्ञांनी सांगितलेले डोळ्यांचे सोपे व्यायाम दररोज करावेत.

पुरेशी झोप आणि नियमित तपासणी

पुरेशी झोप, योग्य आहार आणि नियमित डोळे तपासणी केल्यास चष्म्याचा नंबर कमी होऊन डोळे तेजस्वी राहतात.

