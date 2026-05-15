PM मोदींचं UAEने केलं जगावेगळं स्वागत, आकाशात पाठवलं लढाऊ विमान

सूरज यादव

परदेश दौरा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आजपासून पाच देशांच्या दौऱ्यावर आहेत. शुक्रवारी पंतप्रधान मोदी युएईमध्ये दाखल झाले आहेत.

पाच देश

पंतप्रधान मोदींचा परदेश दौरा १५ मे ते २० मे या कालावधीत युएई, नेदरलँड, स्वीडन, नॉर्वे आणि इटली या देशांमध्ये असणार आहे.

जंगी स्वागत

युनायटेड अरब अमिरातीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं आगळं वेगळं स्वागत झालं. पंतप्रधान मोदींच्या विमानाचं आकाशातच लढाऊ विमानाने स्वागत केलं गेलं.

गार्ड ऑफ ऑनर

अबु धाबी विमानतळावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वागतासाठी युएईचे राष्ट्रपती शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान हे होते. पंतप्रधान मोदींना गार्ड ऑफ ऑनरही देण्यात आला.

ऊर्जा करार

मध्य पूर्वेत सुरू असलेल्या तणावामुळे ऊर्जा संकट भेडसावत आहे. या पार्श्वभूमीवर भारत आणि युएई यांच्यात एलपीजी पुरवठ्याबाबत ऊर्जा करार झाला.

गुंतवणूक

पेट्रोलियम साठ्यासंदर्भात दोन्ही देशात करार झाला आहे. युएईने भारताच्या इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि आरबीएलमध्ये ५ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करण्याची घोषणा केलीय.

युरोप

युएईनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी युरोप दौऱ्यावर जाणार आहेत. या दौऱ्यात चार देशांच्या प्रमुखांची भेट घेऊन विविध मुद्द्यांवर चर्चा करणार आहेत.

इटली

पंतप्रधान मोदी १९-२० मे रोजी इटलीला जातील आणि त्यानंतर मायदेशी परतणार आहेत. इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांचीही ते भेट घेणार आहेत.

