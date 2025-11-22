३९ व्या वर्षीही विशीतली कशी दिसते प्रिया बापट? कोणतंही सिक्रेट नाही तर 'या' गोष्टी करते फॉलो

Payal Naik
मराठमोळी अभिनेत्री प्रिया बापट प्रेक्षकांची अत्यंत लाडकी आहे. मराठीसोबतच हिंदीमध्येही ती घट्ट पाय रोवून उभी आहे.
PRIYA BAPAT
ESAKAL
तिच्या दमदार अभिनयाची कायमच चर्चा होत असते. मात्र त्याऑस्बतच तिच्या दिसण्याची आणि फिटनेसचीही चाहत्यांमध्ये चर्चा रंगते.
PRIYA BAPAT
ESAKAL
प्रिया सध्या ३९ वर्षाची आहे. मात्र ती अजूनही अगदी विशीतली दिसते. तिच्या या फिटनेसचं आणि सौंदर्याचं काय रहस्य आहे हे जाणून घेण्यासाठी चाहते कायम उत्सुक असतात.
PRIYA BAPAT
ESAKAL
प्रिया कायम सोशल मीडियावर सक्रीय असते. ती अनेकदा चाहत्यांसोबत तिचे वर्कआऊटचे व्हिडिओ शेअर करताना दिसते.
PRIYA BAPAT
ESAKAL
आता नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत तिने तिच्या फिटनेसचं सिक्रेट सांगितलंय. नुकत्याच न्यूज १८ लोकमतला दिलेल्या मुलाखतीत प्रिया म्हणाली, "मी नियमित व्यायाम करते. भरपूर पाणी पिते. पोषक आहार घेते."
PRIYA BAPAT
ESAKAL
ती पुढे म्हणाली, 'मला खूप गोड आवडतं. पण तेही मी प्रमाणातच खाते. मी अजिबातच खादाड नाही. वडापाव, फ्रँकी, बर्गर, पिझ्झा खाल्लं असं फारसं होत नाही. मुळात मला ते आवडतही नाही."
PRIYA BAPAT
ESAKAL
"वरण भात, उसळ, कोशिंबीर, भाकरी हे आहारात असेल तर मी जास्त सुखी असते. याच्यापलीकडे कधीतरी काही खाल्लं तर ठिके पण सारखं बाहेरचं खाऊन मला जगता येत नाही.''
PRIYA BAPAT
ESAKAL
"मी फळं भरपूर खाते आणि मला ते खरंच आवडतात. या सगळ्यासाठी मला कोणीही जबरदस्ती करत नाही किंवा हे असंच केलं पाहिजे म्हणून मी हे करत नाही. तर हे मला खरंच आवडतं.''
PRIYA BAPAT
ESAKAL
''खूप वर्षात हेच माझ्या जीवनशैलीचा भाग झालं आहे. रात्री मी वेळेत साडेसातच्या आत जेवते." असं प्रिया म्हणाली.
PRIYA BAPAT
ESAKAL
प्रिया सध्या 'असंभव' या चित्रपटात दिसतेय. यात ती मुक्ता बर्वे आणि सचित पाटील यांच्यासोबत झळकतेय.
PRIYA BAPAT
ESAKAL
'वेड' मधून वेड लावणारा रितेश देशमुख एका चित्रपटासाठी किती पैसे घेतो?
riteish deshmukh
esakal