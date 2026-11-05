काय सांगता! रडणं हीच आहे नोकरी; एका अंत्यसंस्कारासाठी मिळतात तब्बल 'इतके' पैसे

Apurva Kulkarni
एखाद्याला सतत रडू येतं. परंतु त्याच रडण्याचे तुम्हाला पैसे मिळू शकतात.
GET PAID TO CRY!
esakal
अशा लोकांना 'प्रोफेशनल मॉर्नर्स' म्हणजेच व्यावसायिक रडणारे म्हणतात.
GET PAID TO CRY!
esakal
अंत्यसंस्कारावेळी मोठमोठ्याने रडणं, शोकगीत गाणं आणि मृत व्यक्तीच्या आठवणी सांगणं हे त्यांचं काम असतं.
GET PAID TO CRY!
esakal
चीनमध्ये अशा व्यावसायिक रडणाऱ्यांना 'कुसांगरेन' म्हटलं जातं.
GET PAID TO CRY!
esakal
आफ्रिकेतील केनियामध्ये विशेषतः लुओ समुदायाच्या अंत्यसंस्कारात व्यावसायिक रडणाऱ्यांना बोलावलं जातं.
GET PAID TO CRY!
esakal
भारतातील राजस्थानमध्येही 'रुदाली' ही परंपरा आहे. यात महिला अंत्यसंस्कारावेळी शोक व्यक्त करतात.
GET PAID TO CRY!
esakal
राजस्थानमध्ये महिलांना जेवण, राहण्याची सोय, जुने कपडे किंवा धान्य मोबदला म्हणून दिलं जातं.
GET PAID TO CRY!
esakal
केनियामध्ये काही व्यावसायिक रडणाऱ्यांना एका अंत्यसंस्कारासाठी जवळपास ८० डॉलर म्हणजेच ७,५०० रुपये मिळतात.
GET PAID TO CRY!
esakal
ऐकून आश्चर्य वाटलं ना? पण जगात अशाही वेगवेगळ्या परंपरा आहेत!
GET PAID TO CRY!
esakal
WHAT LIES BENEATH THE GROUND WE WALK ON?
esakal