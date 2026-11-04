आपल्या पायाखाली आहे एक वेगळंच जग! जमिनीखाली काय असतं?

Apurva Kulkarni
जमिनीखील नक्की काय असेल असा प्रश्न प्रत्येकाला पडलेला असतो. अनेक आश्चर्यकारक गोष्टी जमिनीखाली आहेत. कोणत्या ते जाणून घेऊया
WHAT LIES BENEATH THE GROUND WE WALK ON?
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सर्वात सुरुवातील वरच्या भागात मातीचा थर असतो. ज्यामध्ये सुक्ष्मजीव, झाडांची मुळं, वनस्पतीचं अवशेष, असतात.
WHAT LIES BENEATH THE GROUND WE WALK ON?
esakal
तसंच झाडं आणि मातींच्या भेंगामध्ये पाणी साठलेलं असतं. ज्यातून विहीर आणि बोअरवेलमध्ये पाणी मिळतं.
WHAT LIES BENEATH THE GROUND WE WALK ON?
esakal
जमिनीच्या आत वेगवेगळ्या प्रकारचे खडकाचे थर असतात. भूगर्भीय प्रक्रियांमुळे हे थर तयार झालेले असतात.
WHAT LIES BENEATH THE GROUND WE WALK ON?
esakal
त्यानंतर जमिनीखाली सोने, चांदी, तांबे, लोखंड आणि इतर अनेक खनिजांचे साठे आढळतात. त्यांचा वापर दागिने, वाहने आणि इलेक्ट्रॉनिक वस्तू बनवण्यासाठी होतो.
WHAT LIES BENEATH THE GROUND WE WALK ON?
esakal
जमीनीखाली कोळसा, कच्चं तेल आणि नैसर्गिक वायूचं साठेही आहेत. हे साठे तयार होण्यासाठी लाखो वर्षांचा कालावधी लागतो.
WHAT LIES BENEATH THE GROUND WE WALK ON?
esakal
कधी कधी जमिनीखाली नैसर्गिक गुहा तयार केली जाते. तसंच पाण्यामुळे चुनखडीच्या खडकांची झीज होऊन गुहा तयार होऊ शकते.
WHAT LIES BENEATH THE GROUND WE WALK ON?
esakal
त्यानंतर पृथ्वीच्या कवचाखाली मॅन्टल नावाचं जाड आणि गरम थर खडकाचा थर असतो. त्यातील बाहेरील भाग द्रवरुप आणि तारील भाग घनरुप असतो.
WHAT LIES BENEATH THE GROUND WE WALK ON?
esakal
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