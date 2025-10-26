V N Parthiban : केवळ व्यक्ती नव्हे हे तर चालतं, बोलतं विद्यापीठच!

Mayur Ratnaparkhe

शिक्षणालाच करिअर बनवले -

प्राध्यापक व्ही.एन. पार्थिबन यांनी शिक्षणाला आपले करिअर बनवले आहे.

वाणिज्य विभाग प्रमुख -

पार्थिबन हे चेन्नईतील आरकेएम विवेकानंद महाविद्यालयात वाणिज्य विभागाचे प्रमुख आणि सहयोगी प्राध्यापक आहेत.

१५० पेक्षा अधिक पदव्या -

व्ही.एन. पार्थिबन यांच्याकडे सध्या तीन पीएचडी, १२ एमफीलसह तब्बल १५० पेक्षा जास्त पदव्या आहेत.

चालतं-बोलंत विद्यापीठ -

यामुळे पार्थिबन यांना लोक प्रेमाने पदवींच्या खजना किंवा चालतं फिरतं विद्यापीठ संबोधतात.

अभ्यास दैनंदिन दिनचर्येचा भाग -

१९८१ पासून, पार्थिबन यांनी अभ्यासाला आपल्या दैनंदिन दिनचर्येचा एक भाग बनवले आहे.

अभ्यासाचा रोजचा कालावधी -

दररोज सकाळी ५ वाजता उठतात आणि रात्री साडेअकरा वाजेपर्यंत अभ्यास करतात.

कौटुंबिक जबाबदाऱ्याही पार पाडतात -

 तसेच पार्थिबन  कॉलेजमध्येही शिकवतात आणि कौटुंबिक जबाबदाऱ्याही पार पाडतात.

वचनपूर्तीतून असाधरण प्रवास -

त्यांच्या आयुष्यातील हा असाधारण प्रवास आईला दिलेल्या वचनाची पूर्तता करण्यापासून सुरू झाला आहे.

