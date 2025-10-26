भारतात कधी सुरु होईल Starlink इंटरनेट सेवा? किंमत अन् स्पीड किती असेल?

Shubham Banubakode
भारतात लवकरच स्टारलिंकची इंटरनेट सेवा सुरु होणार आहे. त्यासाठी स्टारलिंकला जवळपास सगळ्या सरकारी मंजूरी मिळाल्या आहेत.
स्टारलिंकची इंटरनेट सुरु करण्याची तयारी अंतिम टप्प्यात आहे. ही सेवा नेमकी कधी सुरु होईल? त्यासाठी किती शुल्क लागेल? आणि स्पीड किती असेल? जाणून घ्या...
रिपोर्ट्सनुसार स्टारलिंकची सेवा भारतात जानेवारी किंवा फेब्रुवारी 2026 मध्ये सुरू होण्याची शक्यता आहे.
कंपनीला अजून SATCOM परवानगी आणि स्पेक्ट्रम वाटपाची प्रक्रिया पूर्ण होण्याची प्रतीक्षा आहे.
सरकारने पहिल्या टप्प्यात जास्तीत जास्त 20 लाख कनेक्शनची मर्यादा घातली आहे. सुरुवातीला ग्रामीण आणि दुर्गम भागांमध्ये सेवेचा विस्तार करण्यात येणार आहे.
रिपोर्टनुसार, सेटअपसाठी सुमारे 30,000 रुपये खर्च येईल, तर मासिक सब्सक्रिप्शन 3,300 पासून सुरू होईल.
Starlink 25 Mbps ते 225 Mbps पर्यंत इंटरनेट स्पीड देण्याचा दावा करते आहे.
ज्या भागांमध्ये नेटवर्क पोहोचलेले नाही, तिथे Starlink हायस्पीड इंटरनेटच्या क्षेत्रात मोठी क्रांती ठरणार आहे.
