प्रोटीनची कमतरता शरीरात वाढतेय? ही सुरुवातीची लक्षणं दुर्लक्ष करू नका!

प्रथिने (Protein) हे शरीरासाठी एक अतिशय महत्त्वाचे पोषक तत्व आहे. ते शरीराच्या वाढीसाठी, दुरुस्तीसाठी आणि योग्यरित्या कार्य करण्यासाठी आवश्यक आहे.
गॅस्ट्रोएन्टेरोलॉजिस्ट यांनी प्रथिनांच्या कमतरतेची काही महत्त्वाची लक्षणे सांगितली आहेत, जी दिसताच तुम्ही सावध राहायला हवे.
प्रथिनांच्या कमतरतेमुळे रक्तातील साखरेची पातळी (Blood Sugar Level) कमी होऊ शकते. यामुळे तुम्हाला वारंवार गोड पदार्थांची तीव्र इच्छा (Cravings) वाढू शकते.
शरीराला पुरेसे प्रथिने न मिळाल्यास रक्तातील साखर कमी होते, ज्यामुळे तुम्हाला दिवसभर थकवा जाणवू शकतो.
वजन वाढणे: प्रथिनांशिवाय, तुमच्या शरीराचा ऊर्जा बर्न करण्याचा दर कमी होतो, ज्यामुळे तुमचे वजन वाढते.
अपुरे प्रथिन सेवन तुमची प्रतिकारशक्ती (Immunity) कमकुवत करते. यामुळे तुम्हाला वारंवार सर्दी आणि फ्लूसारखी लक्षणे दिसू शकतात.
केस आणि नखे बनवण्यासाठी प्रथिनांची आवश्यकता असते. त्यांची कमतरता असल्यास केस गळणे आणि नखे कमकुवत होणे ही लक्षणे दिसू शकतात.
सेरोटोनिन आणि डोपामाइन सारख्या न्यूरोट्रांसमीटरच्या (Neurotransmitters) निर्मितीसाठी प्रथिने आवश्यक आहेत. त्यांच्या कमतरतेमुळे तुमचा मूड स्विंग (Mood Swings) होऊ शकतो.
सामान्य जीवनशैली असलेल्या लोकांनी प्रति किलोग्राम शरीराच्या वजनासाठी किमान १ ग्रॅम प्रथिने (उदा. ६० किलो व्यक्तीने ६० ग्रॅम) सेवन करावी.
