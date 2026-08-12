Mint Decoction Benefits : पुदिन्याचा काढा ७ आजारांवर उपाय ठरेल? असे करा सेवन

Sandeep Shirguppe
पुदिन्याची पाने पाण्यात टाकून किंवा पुदिन्याचा हलका काढा करून पिणे हा ताजेतवाने करणारा पर्याय आहे.
Mint Decoction Benefits
esakal
पुदिन्यामुळे अपचन, पोट फुगणे आणि गॅस यांसारख्या त्रासात काही लोकांना आराम मिळू शकतो.
Mint Decoction Benefits
esakal
पुदिन्याचा सुगंध आणि त्यातील नैसर्गिक घटक मळमळ कमी करण्यास सहाय्य करू शकतात.
Mint Decoction Benefits
esakal
पुदिना पाणी साधे पाणी अधिक चवदार बनवते, त्यामुळे पाणी पिण्याचे प्रमाण वाढू शकते.
Mint Decoction Benefits
esakal
पुदिन्यामुळे तोंडाला ताजेतवानेपणा जाणवतो.
Mint Decoction Benefits
esakal
पुदिन्यात काही अँटिऑक्सिडंट संयुगे असतात, जी शरीरातील ऑक्सिडेटिव्ह ताणाविरुद्ध मदत करू शकतात.
Mint Decoction Benefits
esakal
थंड पुदिना पाणी शरीराला थंडावा देणारे आणि फ्रेश वाटणारे पेय ठरू शकते.
Mint Decoction Benefits
esakal
एका ग्लास पाण्यात ५–१० ताजी पुदिन्याची पाने टाकून १५–३० मिनिटे ठेवू शकता. त्यानंतर पाणी प्यावे.
Mint Decoction Benefits
esakal