Mint Decoction Benefits : पुदिन्याचा काढा ७ आजारांवर उपाय ठरेल? असे करा सेवन

Sandeep Shirguppe

पुदिना रस

पुदिन्याची पाने पाण्यात टाकून किंवा पुदिन्याचा हलका काढा करून पिणे हा ताजेतवाने करणारा पर्याय आहे.

Mint Decoction Benefits

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पचनास मदत

पुदिन्यामुळे अपचन, पोट फुगणे आणि गॅस यांसारख्या त्रासात काही लोकांना आराम मिळू शकतो.

Mint Decoction Benefits

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मळमळ कमी होण्यास मदत

पुदिन्याचा सुगंध आणि त्यातील नैसर्गिक घटक मळमळ कमी करण्यास सहाय्य करू शकतात.

Mint Decoction Benefits

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esakal

शरीर हायड्रेट ठेवते

पुदिना पाणी साधे पाणी अधिक चवदार बनवते, त्यामुळे पाणी पिण्याचे प्रमाण वाढू शकते.

Mint Decoction Benefits

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esakal

तोंडाला ताजेपणा

पुदिन्यामुळे तोंडाला ताजेतवानेपणा जाणवतो.

Mint Decoction Benefits

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esakal

अँटिऑक्सिडंट घटक

पुदिन्यात काही अँटिऑक्सिडंट संयुगे असतात, जी शरीरातील ऑक्सिडेटिव्ह ताणाविरुद्ध मदत करू शकतात.

Mint Decoction Benefits

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esakal

उन्हाळ्यात ताजेतवाने वाटते

थंड पुदिना पाणी शरीराला थंडावा देणारे आणि फ्रेश वाटणारे पेय ठरू शकते.

Mint Decoction Benefits

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esakal

कसे घ्यावे?

एका ग्लास पाण्यात ५–१० ताजी पुदिन्याची पाने टाकून १५–३० मिनिटे ठेवू शकता. त्यानंतर पाणी प्यावे.

Mint Decoction Benefits

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esakal

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