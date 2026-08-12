शिवरायांच्या काळात आठवडी बाजारात नेमकं काय-काय विकलं जायचं?

Sandip Kapde

धान्य

शिवकालीन आठवडी बाजारात दैनंदिन गरजांसाठी विविध प्रकारचे धान्य विक्रीसाठी आणले जात असे.

What Was Sold in Shivaji Maharaj’s Era Markets?

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भाज्या

आजूबाजूच्या गावांमधून ताज्या भाज्या बाजारात आणून लोक त्यांची खरेदी करत असत.

What Was Sold in Shivaji Maharaj’s Era Markets?

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फळे

हंगामानुसार विविध फळे आणि नारळ यांचीही बाजारात मोठ्या प्रमाणावर विक्री होत असे.

What Was Sold in Shivaji Maharaj’s Era Markets?

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esakal

कापड

कापड आणि विविध प्रकारची वस्त्रे ही बाजारातील महत्त्वाची विक्रीची वस्तू होती.

What Was Sold in Shivaji Maharaj’s Era Markets?

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esakal

दुग्धजन्य

लोणी यांसारख्या दुग्धजन्य पदार्थांचीही आठवडी बाजारात खरेदी-विक्री होत असे.

What Was Sold in Shivaji Maharaj’s Era Markets?

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esakal

मांस विक्री

दैनंदिन आहारासाठी मांसाची विक्री करणारे व्यापारीही बाजारात येत असत.

What Was Sold in Shivaji Maharaj’s Era Markets?

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esakal

सुपारी

पान आणि सुपारी यांसारख्या वस्तूंनाही बाजारपेठेत चांगली मागणी होती.

What Was Sold in Shivaji Maharaj’s Era Markets?

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esakal

वस्त्रे

उंची कपडे, लोकरी वस्त्रे आणि जरतारी वस्त्रे यांसारख्या वस्त्रांचाही व्यापार होत असे.

What Was Sold in Shivaji Maharaj’s Era Markets?

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esakal

रत्ने

मोठ्या बाजारपेठांमध्ये रत्ने आणि इतर मौल्यवान वस्तूंचीही खरेदी-विक्री केली जात असे.

What Was Sold in Shivaji Maharaj’s Era Markets?

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esakal

पशुधन

घोडे आणि मौल्यवान पशुधनाचाही व्यापार शिवकालीन बाजारव्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग होता.

What Was Sold in Shivaji Maharaj’s Era Markets?

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बिडवई म्हणजे नेमकं कोण? शिवकालीन बाजारपेठेत त्याचं काम काय होतं? 

Who Was Bidwai in Shivaji Maharaj’s Era?

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