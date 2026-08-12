शिवरायांच्या काळात आठवडी बाजारात नेमकं काय-काय विकलं जायचं?

Sandip Kapde
शिवकालीन आठवडी बाजारात दैनंदिन गरजांसाठी विविध प्रकारचे धान्य विक्रीसाठी आणले जात असे.
What Was Sold in Shivaji Maharaj’s Era Markets?
esakal
आजूबाजूच्या गावांमधून ताज्या भाज्या बाजारात आणून लोक त्यांची खरेदी करत असत.
What Was Sold in Shivaji Maharaj’s Era Markets?
esakal
हंगामानुसार विविध फळे आणि नारळ यांचीही बाजारात मोठ्या प्रमाणावर विक्री होत असे.
What Was Sold in Shivaji Maharaj’s Era Markets?
esakal
कापड आणि विविध प्रकारची वस्त्रे ही बाजारातील महत्त्वाची विक्रीची वस्तू होती.
What Was Sold in Shivaji Maharaj’s Era Markets?
esakal
लोणी यांसारख्या दुग्धजन्य पदार्थांचीही आठवडी बाजारात खरेदी-विक्री होत असे.
What Was Sold in Shivaji Maharaj’s Era Markets?
esakal
दैनंदिन आहारासाठी मांसाची विक्री करणारे व्यापारीही बाजारात येत असत.
What Was Sold in Shivaji Maharaj’s Era Markets?
esakal
पान आणि सुपारी यांसारख्या वस्तूंनाही बाजारपेठेत चांगली मागणी होती.
What Was Sold in Shivaji Maharaj’s Era Markets?
esakal
उंची कपडे, लोकरी वस्त्रे आणि जरतारी वस्त्रे यांसारख्या वस्त्रांचाही व्यापार होत असे.
What Was Sold in Shivaji Maharaj’s Era Markets?
esakal
मोठ्या बाजारपेठांमध्ये रत्ने आणि इतर मौल्यवान वस्तूंचीही खरेदी-विक्री केली जात असे.
What Was Sold in Shivaji Maharaj’s Era Markets?
esakal
घोडे आणि मौल्यवान पशुधनाचाही व्यापार शिवकालीन बाजारव्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग होता.
What Was Sold in Shivaji Maharaj’s Era Markets?
esakal
Who Was Bidwai in Shivaji Maharaj’s Era?
esakal