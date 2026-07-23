केसांसाठी 'लिक्विड गोल्ड' ठरू शकते भोपळ्याच्या बियांचे तेल; असा करा वापर

Anushka Tapshalkar
भोपळ्याच्या बियांचे तेल व्हिटॅमिन E, झिंक, मॅग्नेशियम, अँटिऑक्सिडंट्स आणि हेल्दी फॅटी अॅसिड्सने समृद्ध असते. हे घटक टाळूचे पोषण करण्यास मदत करतात.
Pumpkin Seed Oil for Hair Growth
sakal
हे तेल केसांच्या मुळांना पोषण देते, टाळूतील कोरडेपणा व खाज कमी करण्यास मदत करू शकते. काही संशोधनानुसार, काही लोकांमध्ये केस गळणे आणि पातळ होणे कमी होण्यासही याचा फायदा होऊ शकतो.
Pumpkin Seed Oil for Hair Growth
sakal
1/2 कप कच्च्या भोपळ्याच्या बिया, 1 कप खोबरेल तेल किंवा स्वीट आल्मंड ऑइल, 1 टेबलस्पून एरंडेल तेल (ऐच्छिक)
Pumpkin Seed Oil for Hair Growth
sakal
भोपळ्याच्या बिया 2–3 मिनिटे मंद आचेवर भाजून जाडसर वाटा. डबल बॉयलरमध्ये तेल गरम करून त्यात बिया घाला आणि 30–40 मिनिटे मंद आचेवर शिजवा.
Pumpkin Seed Oil for Hair Growth
sakal
मिश्रण थंड झाल्यावर मलमलच्या कपड्याने गाळून गडद रंगाच्या काचेच्या बाटलीत भरून ठेवा. थंड व कोरड्या ठिकाणी ठेवले तर हे तेल साधारण 2–3 महिने टिकू शकते.
Pumpkin Seed Oil for Hair Growth
sakal
आठवड्यातून एकदा 5–10 मिनिटे टाळूवर हलक्या हाताने मसाज करा. किंवा रात्री लावून सकाळी कोमट पाण्याने केस धुवा. हवे असल्यास 2–3 थेंब रोझमेरी एसेन्शियल ऑइल मिसळू शकता. वापरण्यापूर्वी पॅच टेस्ट जरूर करा.
Pumpkin Seed Oil for Hair Growth
sakal
भोपळ्याच्या बियांचे तेल केसांच्या आरोग्यासाठी उपयुक्त ठरू शकते, पण टक्कल पडणे किंवा तीव्र केसगळतीवर हा खात्रीशीर उपचार नाही. केस मोठ्या प्रमाणात गळत असतील तर त्वचारोगतज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.
Pumpkin Seed Oil for Hair Growth
sakal
Essential Oils for Monsoon Oily Skin
sakal