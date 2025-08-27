छोट्या बियांमध्ये लपलाय मोठा आरोग्यखजिना, तुम्हीही खाताय का 'या' बिया?

सकाळ डिजिटल टीम

भोपळ्याच्या बियांचे आश्चर्यकारक फायदे

आपल्या आहारात बियाण्यांना विशेष स्थान आहे. त्यातीलच एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे भोपळ्याच्या बिया. पोषणतत्त्वांनी समृद्ध असलेल्या या बिया शरीराला दीर्घकाळ निरोगी ठेवण्यासाठी मदत करतात. चला तर मग जाणून घेऊया, दररोज मूठभर भोपळ्याच्या बिया खाल्ल्यास शरीराला कोणते फायदे मिळतात.

भोपळ्याच्या बियांतील पोषक घटक

भोपळ्याच्या बियांमध्ये प्रथिने, फायबर, झिंक, मॅग्नेशियम, लोह, व्हिटॅमिन K, व्हिटॅमिन E, ओमेगा-३ व ओमेगा-६ फॅटी अॅसिड, पोटॅशियम आणि अँटिऑक्सिडंट्स आढळतात. हे घटक शरीराला ताकद देतात आणि अनेक रोगांपासून बचाव करतात.

हृदयासाठी फायदेशीर

आजच्या धकाधकीच्या जीवनशैलीत हृदयविकाराचे प्रमाण वाढले आहे. अशा वेळी भोपळ्याच्या बिया हृदयाचे आरोग्य सुधारतात. त्यातील पोटॅशियम हृदयाची कार्यक्षमता चांगली ठेवते आणि रक्तदाब संतुलित ठेवतो.

हाडे होतील मजबूत

भोपळ्याच्या बिया कॅल्शियम व मॅग्नेशियमचे उत्तम स्रोत आहेत. त्यामुळे दररोज मूठभर या बियांचे सेवन केल्यास हाडे मजबूत होतात आणि ऑस्टिओपोरोसिससारख्या समस्यांपासून बचाव होतो.

अशक्तपणावर उपाय

ज्यांना वारंवार थकवा किंवा अशक्तपणा जाणवतो त्यांनी भोपळ्याच्या बियांचा आहारात समावेश करावा. यात मुबलक प्रमाणात लोह असल्यामुळे हिमोग्लोबिन वाढते आणि शरीराला ऊर्जा मिळते.

पचन सुधारेल

दररोज भोपळ्याच्या बिया खाल्ल्यास पचन सुधारते. त्यातील फायबर पोट स्वच्छ ठेवते आणि बद्धकोष्ठतेची समस्या दूर करते.

त्वचेच्या समस्यांवर उपाय

भोपळ्याच्या बियांमध्ये मुबलक प्रमाणात व्हिटॅमिन E असल्यामुळे त्वचेला नैसर्गिक चमक मिळते. यामुळे सुरकुत्या, कोरडी त्वचा आणि इतर समस्यांवर मात करता येते.

भोपळ्याच्या बियांचे गुपित जाणून घ्या

दररोज मूठभर भोपळ्याच्या बियांचे सेवन केल्याने शरीर निरोगी राहते, हृदयाचे आरोग्य सुधारते, हाडे मजबूत होतात, पचन सुधारते आणि त्वचेला नैसर्गिक तेज मिळते.

