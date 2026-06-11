भोपळ्याच्या बिया ठरतात अनेक आजारांवर वरदान!

Aarti Badade

पोषक तत्वांचा खजिना

भोपळ्याच्या बियांमध्ये प्रथिने, मॅग्नेशियम, झिंक, ओमेगा-३ फॅटी ॲसिड्स आणि अँटीऑक्सिडंट्स हे घटक मुबलक प्रमाणात असतात.

Pumpkin Seeds Benefits

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रक्तातील साखरेवर नियंत्रण

मधुमेहाच्या (Diabetes) रुग्णांसाठी या बिया अत्यंत उपयुक्त असून, रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित ठेवण्यास मोठी मदत करतात.

Pumpkin Seeds Benefits

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Sakal

हृदयविकारांपासून संरक्षण

बियांमध्ये असणारे मॅग्नेशियम आणि गुड फॅट्स (निरोगी चरबी) उच्च रक्तदाब व कोलेस्ट्रॉल कमी करून हृदय नेहमी निरोगी ठेवतात.

Pumpkin Seeds Benefits

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Sakal

पुरुषांच्या प्रोस्टेटच्या समस्या

पुरुषांच्या प्रोस्टेट आरोग्यासाठी (Prostate Health) भोपळ्याच्या बिया आयुर्वेदात आणि विज्ञानात एक उत्तम वरदान मानल्या जातात.

Pumpkin Seeds Benefits

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Sakal

अतिसक्रिय मूत्राशयावर उपाय

लघवीच्या वारंवार उद्भवणाऱ्या समस्या कमी करण्यासाठी आणि मूत्राशयाचे (Bladder) कार्य सुधारण्यासाठी या बिया फायदेशीर ठरतात.

Pumpkin Seeds Benefits

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Sakal

हाडे होतील मजबूत

यात मुबलक प्रमाणात फॉस्फरस आणि मॅग्नेशियम असते, ज्यामुळे हाडांचे आजार (ऑस्टियोपोरोसिस) टळतात आणि हाडे मजबूत होतात.

Pumpkin Seeds Benefits

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Sakal

निद्रानाशाच्या त्रासापासून सुटका

या बियांमध्ये 'ट्रिप्टोफॅन' नावाचे अमिनो ॲसिड असते, जे रात्री चांगली, शांत आणि गाढ झोप लागण्यास मदत करते.

Pumpkin Seeds Benefits

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Sakal

वजन आणि पचन नियंत्रण

हाय फायबरमुळे बद्धकोष्ठता दूर होते, पोट दीर्घकाळ भरलेले राहते आणि वजन वेगाने कमी करण्यास मदत होते.

Pumpkin Seeds Benefits

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Sakal

सेवनाचे योग्य प्रमाण

दिवसाला १० ते १५ ग्रॅम (एक मूठ) बिया कच्च्या किंवा कोरड्या भाजून खाणे आरोग्यासाठी सर्वोत्तम मानले जाते.

Pumpkin Seeds Benefits (9)

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Sakal

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