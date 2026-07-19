विवाहित पुरुषांनी का खाव्यात भोपळ्याच्या बिया? 'हे' आहेत आश्चर्यकार फायदे

Apurva Kulkarni

भोपळ्याच्या बिया

भोपळ्याच्या बिया आरोग्यासाठी फायदेशीर असतात. बियामध्ये, जस्त, लोह, फॉस्फरस तसंच जीवनसत्त्व असतात.

PUMPKIN SEEDS FOR MEN

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पुरुषांसाठी फायदेशीर

भोपळ्याच्या बिया महिलाप्रमाणे पुरुषांच्यासाठी सुद्धा फायदेशीर असतात. त्याचे नक्की कोणते फायदे आहेत जाणून घेऊया...

PUMPKIN SEEDS FOR MARRIED MEN

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कोलेस्ट्रॉल कमी

भोपळ्याच्या बिया शरीरातील खराब कोलेस्ट्रॉलची पातळी कमी करतात. त्यामुळे हृदयरोगाचा धोका कमी होतो.

MALE FERTILITY

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प्रोस्टेट हेल्थसाठी फायदेशीर

भोपळ्याच्या बियांमध्ये नैसर्गिक संयुगे असतात. ज्या वयाशी संबंधित समस्यांचे संरक्षण करण्यास मदत करु शकतात.

HORMONE BALANCE

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हार्मोन्स नियंत्रित

भोपळ्याच्या बियांमध्ये झिंक, मॅग्नेशियम आणि निरोगी चरबी असते त्यामुळे हार्मोन्स नियंत्रणात राहते.

MAGNESIUM BENEFITS

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शुक्राणूंची गुणवत्ता सुधारते

भोपळ्याच्या बिया शुक्राणूंची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत करतात.त्यामुळे प्रजनन क्षमता वाढते.

REPRODUCTIVE HEALTH

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डिस्क्लेमर

सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही.

IMMUNE HEALTH

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CLOVE BENEFITS

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