विवाहित पुरुषांनी का खाव्यात भोपळ्याच्या बिया? 'हे' आहेत आश्चर्यकार फायदे

Apurva Kulkarni
भोपळ्याच्या बिया आरोग्यासाठी फायदेशीर असतात. बियामध्ये, जस्त, लोह, फॉस्फरस तसंच जीवनसत्त्व असतात.
PUMPKIN SEEDS FOR MEN
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भोपळ्याच्या बिया महिलाप्रमाणे पुरुषांच्यासाठी सुद्धा फायदेशीर असतात. त्याचे नक्की कोणते फायदे आहेत जाणून घेऊया...
PUMPKIN SEEDS FOR MARRIED MEN
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भोपळ्याच्या बिया शरीरातील खराब कोलेस्ट्रॉलची पातळी कमी करतात. त्यामुळे हृदयरोगाचा धोका कमी होतो.
MALE FERTILITY
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भोपळ्याच्या बियांमध्ये नैसर्गिक संयुगे असतात. ज्या वयाशी संबंधित समस्यांचे संरक्षण करण्यास मदत करु शकतात.
HORMONE BALANCE
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भोपळ्याच्या बियांमध्ये झिंक, मॅग्नेशियम आणि निरोगी चरबी असते त्यामुळे हार्मोन्स नियंत्रणात राहते.
MAGNESIUM BENEFITS
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भोपळ्याच्या बिया शुक्राणूंची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत करतात.त्यामुळे प्रजनन क्षमता वाढते.
REPRODUCTIVE HEALTH
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सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही.
IMMUNE HEALTH
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CLOVE BENEFITS
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