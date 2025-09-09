भोपळ्याच्या बियांचे आरोग्यासाठी चमत्कारी फायदे

सकाळ डिजिटल टीम
भोपळ्याच्या बियांचे सेवन आरोग्यासाठी किती फायदेशीर ठरु शकते जाणून घ्या.
भोपळ्याच्या बियांमध्ये मॅग्नेशियम, झिंक, लोह आणि प्रथिने यांसारखे आवश्यक पोषक घटक मोठ्या प्रमाणात असतात.
या बियांमध्ये मॅग्नेशियम आणि ओमेगा-३ फॅटी ऍसिड भरपूर प्रमाणात असते, जे रक्तदाब नियंत्रित करण्यास आणि हृदयाचे आरोग्य सुधारण्यास मदत करते.
भोपळ्याच्या बियांमध्ये ट्रिप्टोफॅन (Tryptophan) नावाचे एक नैसर्गिक रसायन असते. हे रसायन सेरोटोनिन (Serotonin) आणि मेलाटोनिन (Melatonin) तयार करण्यास मदत करते, ज्यामुळे चांगली आणि शांत झोप लागण्यास मदत होते.
यामध्ये असलेले झिंक रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी महत्त्वाचे आहे. झिंकमुळे शरीराला संसर्गाशी लढण्यास मदत होते.
भोपळ्याच्या बिया रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित ठेवण्यास मदत करतात. त्यातील फायबर आणि हेल्दी फॅट्स रक्तातील ग्लुकोजची वाढ रोखण्यास मदत करतात.
मॅग्नेशियम आणि फॉस्फरसने समृद्ध असल्याने भोपळ्याच्या बिया हाडे मजबूत करण्यास आणि ऑस्टिओपोरोसिसचा धोका कमी करण्यास मदत करतात.
या बियांमध्ये क्युकरबिटासिन (Cucurbitacin) सारखे अँटिऑक्सिडंट्स असतात, जे शरीराला हानिकारक फ्री रॅडिकल्सपासून वाचवतात.
भोपळ्याच्या बियांमधील फायबर पचनसंस्था निरोगी ठेवण्यास मदत करते आणि बद्धकोष्ठतेची समस्या दूर करण्यास मदत करते.
