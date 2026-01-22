पुण्यातले 5 प्रमुख वाडे 150 वर्षांपूर्वी कसे दिसायचे अन् आत्ता कसे आहेत? दुर्मिळ फोटो पाहून विश्वासच बसणार नाही

Saisimran Ghashi
शनिवारवाड्याच्या भोवती सरदार, सावकरांचे वाडे होते. त्यापैकी एक वाडा म्हणजे बावडेकरांचा वाडा
Bavadekar wada 150 years old photos
बावडेकरांचा वाडा असलेला हा एरिया आता असा दिसतो
Bavadekar wada then now 150 years ago photos
नाना फडणीसांचे निवासस्थान म्हणजे पुण्यातील नाना वाडा
nana wada 150 years old photos
हे आहे नाना वाड्याचे आत्ताचे छायाचित्र
nana wada then now 150 years ago photos
पुण्यातील प्रसिद्ध वाडा म्हणजे रास्ते वाडा, रास्ते यांचे मूळ नाव गोखले
raste wada 150 years old photos
रास्ते वाडा आता असा दिसतो
raste wada then now 150 years ago photos
दुसऱ्या बाजीरावाने विश्रामवाडा बांधला
vishrambag wada 150 years old photos
हा वाडा आता रंगरंगोटी नंतर आणखी छान दिसतो
vishrambaug wada then now 150 years ago photos
पुण्याचे हार्ट म्हणजे शनिवारवाडा 1732 साली बांधण्यात आला होता
Shaniwar Wada 150 years old photos
हे आता जगभरच्या इतिहासकार आणि पर्यटकांसाठी आकर्षणाचे ठिकाण बनले आहे
Shaniwar Wada then now 150 years ago photos
