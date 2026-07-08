वारीसाठी पुणे सज्ज! कोणते रस्ते सुरू? कोणते बंद?

Apurva Kulkarni
९ जुलै रोजी संत ज्ञानेश्वर महाराज आणि संत तकाराम महाराज यांच्या पालख्या पुण्यात दाखल होणार आहे.
Ashadhi Wari 2026
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पालखी मार्गावरील अनेक प्रमुख रस्त्यांवर पहाटेपासून वाहतूक पूर्णपणे बंद असणार आहे.
Routes In Pune Before You Travel
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आळंदी-विश्रांतवाडी-फुलेनगर-संगमवाडी-फर्ग्युसन रडो- लक्ष्मी रोड-भवानी पेठ या मार्ग ज्ञानेश्वर महाराजांची पालखी मार्गस्थ होणार आहे.
Sant Dnyaneshwar Palkhi
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आकुर्डी-पिंपरी-खडकी-फर्ग्युसन रोड-गुडलक चौक-गरवारे पुलावरून खंडोजीबाबा चौक-लक्ष्मी रोड, नाना पेठ असा मार्ग तुकाराम महाराज पालखीचा असणार आहे.
Sant Tukaram Palkhi
Photo: Pratik Shinde
काही मार्ग हे पहाटे ३ ते रात्री ८ वाजपर्यंत बंद असणार आहे. तर काही मार्ग रात्री १२ वाजेपर्यंत सुद्धा बंद राहतील.
Pune Road Closure
Photo: Pratik Shinde
विश्रांतवाडी परिसरासाठी नागरिक बोपखेल फाटा–धानोरी रोड–अंतर्गत रस्त्यांचा वापर करा.
Pune Road Update
Photo: Pratik Shinde
मुंबई-पिंपरीकडून येणाऱ्या नागरिकांनी बोपोडी चौक–भाऊ पाटील रोड–औंध (ब्रेमेन चौक) मार्गे शहरात प्रवेश करु शकता.
Travelling In Pune?
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नगर-येरवडा बाजूकडून येणाऱ्या नागरिकांनी सादलबाबा दर्गा–पर्णकुटी चौक–बंडगार्डन पूल–जहांगीर चौक मार्ग वापर करावा.
Check Closed Roads And Diversion Routes
Photo: Pratik Shinde
Wari 2026: When Will Sant Dnyaneshwar and Tukaram Palakhis Arrive in Pune?
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