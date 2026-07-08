वारीसाठी पुणे सज्ज! कोणते रस्ते सुरू? कोणते बंद?

Apurva Kulkarni

पालखी

९ जुलै रोजी संत ज्ञानेश्वर महाराज आणि संत तकाराम महाराज यांच्या पालख्या पुण्यात दाखल होणार आहे.

Ashadhi Wari 2026

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रस्ते बंद

पालखी मार्गावरील अनेक प्रमुख रस्त्यांवर पहाटेपासून वाहतूक पूर्णपणे बंद असणार आहे.

Routes In Pune Before You Travel

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ज्ञानेश्वर महाराज पालखी रस्ता

आळंदी-विश्रांतवाडी-फुलेनगर-संगमवाडी-फर्ग्युसन रडो- लक्ष्मी रोड-भवानी पेठ या मार्ग ज्ञानेश्वर महाराजांची पालखी मार्गस्थ होणार आहे.

Sant Dnyaneshwar Palkhi

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तुकाराम महाराज पालखी रस्ता

आकुर्डी-पिंपरी-खडकी-फर्ग्युसन रोड-गुडलक चौक-गरवारे पुलावरून खंडोजीबाबा चौक-लक्ष्मी रोड, नाना पेठ असा मार्ग तुकाराम महाराज पालखीचा असणार आहे.

Sant Tukaram Palkhi

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Photo: Pratik Shinde

किती वेळ बंद?

काही मार्ग हे पहाटे ३ ते रात्री ८ वाजपर्यंत बंद असणार आहे. तर काही मार्ग रात्री १२ वाजेपर्यंत सुद्धा बंद राहतील.

Pune Road Closure

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Photo: Pratik Shinde

विश्रांतवाडीसाठी पर्यायी मार्ग

विश्रांतवाडी परिसरासाठी नागरिक बोपखेल फाटा–धानोरी रोड–अंतर्गत रस्त्यांचा वापर करा.

Pune Road Update

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Photo: Pratik Shinde

मुंबई-पिंपरीकडून येणाऱ्यांसाठी

मुंबई-पिंपरीकडून येणाऱ्या नागरिकांनी बोपोडी चौक–भाऊ पाटील रोड–औंध (ब्रेमेन चौक) मार्गे शहरात प्रवेश करु शकता.

Travelling In Pune?

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नगर-येरवडा बाजूकडून

नगर-येरवडा बाजूकडून येणाऱ्या नागरिकांनी सादलबाबा दर्गा–पर्णकुटी चौक–बंडगार्डन पूल–जहांगीर चौक मार्ग वापर करावा.

Check Closed Roads And Diversion Routes

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Photo: Pratik Shinde

पुण्यात माऊली-तुकोबांच्या पालख्यांचे आगमन कधी? कोणत्या मार्गाने जाणार पालख्या? जाणून घ्या

Wari 2026: When Will Sant Dnyaneshwar and Tukaram Palakhis Arrive in Pune?

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